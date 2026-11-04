Querido actor y humorista murió a los 56 años: le dan el último adiós a uno de 'Los Jaimitos' de Videomatch

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Conmoción en la televisión. Un reconocido actor y humorista que formó parte del trío de 'Los Jaimitos' de Videomatch, murió a los 56 años de edad. Amigos, colegas y seguidores le dieron el último adiós en redes sociales.

Murió humorista de 'Los Jaimitos': esto se sabe

De acuerdo a información preliminar brindada este miércoles 4 de noviembre, la industria del entretenimiento y la comedia se encuentra conmocionada por la lamentable noticia de que un querido actor y humorista fue hallado sin vida en el interior de su domicilio, ubicado en el barrio de Villa Urquiza.

La Asociación Argentina de Actores y Actrices expresaron sus condolencias a los seres queridos de Daniel Bifulco, humorista que fue reconocido por su personaje de Jaimito de Videomatch junto a Roberto Peña y Rodrigo "Vagoneta" Rodríguez, así como por su trabajo en la televisión y el teatro.

"Despedimos con tristeza al actor y humorista Daniel Bifulco, reconocido por su personaje de Jaimito y por su trabajo en la televisión y el teatro. Acompañamos a sus familiares, amistades y colegas en este doloroso momento", se lee en el comunicado compartido en las redes sociales.

Apenas 20 horas antes de su fallecimiento, el actor había subido una historia a su cuenta de Instagram con la palabra "Venimos", donde promocionaba la función teatral que realizaría el próximo sábado 7 de noviembre en la ciudad de Mar del Plata. Por lo cual, la noticia de su irremediable pérdida ha dejado entristecida a sus seguidores y amigos.

Luto en la TV argentina: adiós a Daniel Bifulco

La muerte de Daniel Bifulco, el humorista que alcanzó popularidad como uno de Los Jaimitos de Videomatch, generó conmoción entre sus colegas, entre ellos, Pichu Straneo, quien compartió un mensaje de despedida.

"Te fuiste muy joven, Dani. Me quedo con todos los recuerdos lindos y pido mucha paz para vos", escribió el actor y músico uruguayo. A él se suma las sentidas palabras de José María Listorti, compañero de Bifurco y actual conductor del programa Re tarde: "Era un pibe divino. Estamos todos muy consternados, lo lamentamos mucho, nos duele muchísimo, es otro que se nos va".

Por su parte, Rodrigo Vagoneta, amigo y compañero artístico de Bifulco, sostuvo en 'PrimiciasYa', que el humorista murió de 56 años no debido a una enfermedad, sino por un "infarto repentino". Sin embargo, aún no hay declaraciones oficiales por parte de los familiares.

¿Quién fue Daniel Bifulco? Trayectoria artística

Daniel Alberto Bifulco nació el 26 de enero de 1970. Integró el elenco de Showmatch y participó de las caracterizaciones de Gran Cuñado. Su recorrido televisivo incluyó además 'Paraíso terrenal' y 'Si querés reír, reí', donde compartió el equipo humorístico con Fernando Ramírez y Martín Vázquez.

En 2024 volvió a trabajar junto a Roberto Peña en Noche de Peña, por Crónica TV. También participó en los programas Panam y Circo, Polémica en el bar, Los Roldán, La Niñera, Quitapenas, La peluquería, @Con Humor, Señores Papis, Mejor de noche, entre otros.

Es así como se anunció que murió Daniel Bifulco, uno de los históricos integrantes de Los Jaimitos de Videomatch. El actor y humorista, recordado por interpretar a Jaimito en el exitoso programa de Marcelo Tinelli, fue encontrado sin vida en su domicilio.