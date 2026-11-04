Midagri y Municipalidad de Lima instalarán sala de crisis para monitorear lluvias y prevenir inundaciones ante El Niño

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y la Municipalidad Metropolitana de Lima instalarán una sala de crisis para proteger a la población frente a los efectos del fenómeno El Niño.

La iniciativa permitirá monitorear las lluvias, identificar zonas de riesgo con inundación y coordinar acciones de prevención y respuesta ante posibles emergencias.

Monitoreo en tiempo real

La sala de crisis se instalará en la sede de la Municipalidad Metropolitana de Lima y facilitará el intercambio de información entre las autoridades responsables de atender las emergencias.

Ambas instituciones evaluarán el uso de herramientas tecnológicas para simular escenarios de lluvias intensas y determinar qué sectores de la capital podrían verse afectados . Esta información permitirá tomar decisiones oportunas, desplegar maquinaria y equipos en puntos estratégicos y agilizar la atención a las familias en situación de riesgo.

🚨 ¡Lima fortalece su preparación ante el fenómeno El Niño! El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, sostuvo una reunión con el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, para articular acciones que permitan anticipar escenarios de riesgo y fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles lluvias e inundaciones. Durante el encuentro, se acordó implementar nuevas herramientas tecnológicas en la sala de crisis de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que permitirán anticipar posibles escenarios de lluvias, identificar zonas vulnerables y mejorar la toma de decisiones oportunas para proteger la vida de la población. En la reunión también participaron autoridades del @Senamhiperu, @igp_peru e @indeciperu. Ante las lluvias, el #PerúResponde. Lee también Minsa estima habilitar un hospital de campaña por región para atender emergencias por El Niño November 4, 2026

Maquinaria y limpieza de cauces

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informó que la comuna metropolitana dispone de maquinaria pesada para realizar trabajos de limpieza, descolmatación y ampliación de los cauces de los ríos. El objetivo es facilitar el flujo del agua y reducir el riesgo de desbordes.

La municipalidad también coordinará con las empresas operadoras de telefonía para reforzar la difusión de alertas tempranas y recomendaciones preventivas, de modo que la población reciba información oportuna ante posibles situaciones de emergencia.

Alerta por El Niño extraordinario

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, en su calidad de presidente de la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del FEN, advirtió que el país enfrenta un evento climático de características extraordinarias. Según señaló, los indicadores superan los registrados durante los fenómenos de El Niño de 1982-1983 y 1997-1998.

"Tenemos un sistema que permite simular las precipitaciones que podrían registrarse en la capital e identificar las zonas donde se producirían inundaciones. Esto nos ayudará a trabajar de manera preventiva y contar con maquinaria y equipos para atender a la población lo más rápido posible", explicó el ministro.

En la reunión también participaron especialistas del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y la Marina de Guerra del Perú. La sala de crisis buscará fortalecer la coordinación entre las autoridades y anticipar las emergencias ante un escenario climático extraordinario.