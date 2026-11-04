Papa León XIV en el Estadio Nacional: conoce AQUÍ los horarios, entradas gratuitas y requisitos para participar en la vigilia de jóvenes

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los jóvenes que deseen encontrarse con el papa León XIV durante su visita al Perú deberán tener en cuenta una serie de indicaciones para participar en la vigilia programada para el jueves 12 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima. La actividad tendrá un aforo aproximado de 51 mil personas y contará con un procedimiento de inscripción gratuito a través de Teleticket.

El encuentro está dirigido a personas de entre 16 y 35 años cumplidos, sin importar si pertenecen a una parroquia, comunidad religiosa o movimiento juvenil. Por ello, quienes estén interesados deberán realizar el registro individual y cumplir con las condiciones establecidas por los organizadores.

La organización estableció requisitos especiales para los adolescentes de 16 y 17 años, además de condiciones obligatorias para el ingreso al recinto. Conoce todos los detalles para obtener tu acreditación, evitar inconvenientes en los controles y participar en esta actividad.

¿Cuándo y cómo conseguir las entradas gratuitas para la vigilia?

Las entradas estarán disponibles desde el lunes 9 de noviembre, a partir de las 12:00 del mediodía, mediante la plataforma Teleticket. Para obtener una acreditación, los interesados deberán seguir estos pasos:

Ingresar a la página web oficial de Teleticket.

Iniciar sesión o crear una cuenta personal.

Buscar el evento denominado 'Vigilia de los Jóvenes con el Papa León XIV'.

Completar el formulario con nombres, apellidos, documento de identidad y correo electrónico.

Verificar que todos los datos coincidan con el documento que se presentará el día del encuentro.

Confirmar el registro y revisar la sección 'Mis compras' para descargar el eTicket con el código QR.

Es importante recordar que los boletos serán gratuitos, personales e intransferibles. Cada participante podrá obtener una sola entrada y no estará permitido venderla, prestarla o cambiar la identidad del titular.

Requisitos para menores de 16 y 17 años

En el caso de los adolescentes de 16 y 17 años, el procedimiento será diferente. Debido a que Teleticket permite crear cuentas únicamente a mayores de edad, el registro deberá realizarse desde la cuenta de un adulto responsable.

El adulto responsable deberá ingresar sus datos en Teleticket, buscar el evento "Vigilia de los jóvenes" y registrar la información del menor, incluidos sus nombres, apellidos, documento de identidad y correo electrónico.

Además, será necesario completar y firmar una declaración jurada de autorización que la plataforma habilitará. El acompañante también recibirá una entrada y tendrá que asistir junto al menor durante toda la actividad.

¿A qué hora abrirán las puertas y qué documentos debes llevar?

La vigilia se realizará el jueves 12 de noviembre. Las puertas del Estadio Nacional estarán habilitadas desde las 11:00 a. m., mientras que las actividades de preparación pastoral comenzarán a las 2:00 p. m. La llegada del papa León XIV está prevista para las 6:00 p. m.

Para ingresar, cada asistente deberá presentar su entrada digital o impresa junto con el documento de identidad utilizado durante la inscripción. Se aceptará el DNI, carné de extranjería o pasaporte. Los datos del boleto y del documento deberán coincidir.

Precisar que si el asistente sufre el robo o pierde su documento de identidad, deberá contar con una foto o DNI digital que pueda acreditar al momento del ingreso.

La programación contempla música, expresiones artísticas, oración, una presentación teatral y un momento de diálogo con el Santo Padre.

Por último, se recomienda descargar las entradas con anticipación, revisar los datos personales y organizar el traslado al estadio para evitar contratiempos. Cumplir con cada requisito será fundamental para asegurar el ingreso y participar en este esperado encuentro con el papa León XIV.