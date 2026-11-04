Papa León XIV en Perú: Mincetur lanza cartilla con recomendaciones para turistas nacionales y extranjeros

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A pocos días de la llegada del papa León XIV al Perú, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) presentó una cartilla de orientación dirigida a los turistas nacionales y extranjeros que participarán en las actividades programadas durante la visita del sumo pontífice.

Mincetur lanza cartilla con recomendaciones para turistas

En declaraciones a Exitosa, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, explicó que la guía busca facilitar la planificación de los visitantes y brindarles información útil para disfrutar de su estadía en el país.

Según lo anunciado, el documento reúne recomendaciones para antes, durante y después del viaje, con información sobre alojamiento, transporte y medidas de seguridad.

"Todo viaje turístico tiene tres momentos. El momento de preparar antes del viaje, durante el viaje y luego cuando vuelves a casa y ves las fotos y tienes los recuerdos", manifestó el titular del sector.

Guía para turista nacionales y extranjeros

En esa línea, detalló que la cartilla incluye orientaciones para identificar los lugares de hospedaje, conocer los medios de transporte disponibles y organizar los desplazamientos hacia los destinos donde se desarrollarán las actividades religiosas.

Asimismo, contempla recomendaciones para quienes asistirán a los eventos, entre ellas la misa que se realizará en la Base Aérea Las Palmas, en Lima. También incorpora información sobre números de contacto que los visitantes podrán utilizar en caso de presentarse alguna emergencia.

Actividades del papa León XIV serán gratuitas

Por otro lado, Rogers Valencia precisó que las actividades oficiales en las que participará el papa León XIV serán de acceso gratuito, debido a que el propósito principal de su visita es pastoral. No obstante, reconoció que su llegada también generará un importante movimiento turístico y económico en diferentes regiones del país.

"Todas las actividades, el Santo Padre nos ha dicho que su visita es fundamentalmente pastoral. Sin embargo, genera movimiento turístico, pero todas las actividades en las que participa León XIV son gratuitas", sostuvo el ministro.

Estimaciones el movimiento turístico

Respecto a las proyecciones de visitantes, el titular del Mincetur estimó que alrededor de 850 mil personas realizarán actividades turísticas durante este acontecimiento, entre nacionales y extranjeros. De ese total, aproximadamente 54 mil serían turistas internacionales que llegarían principalmente a destinos como Cusco, Chiclayo y Lima.

Asimismo, indicó que se espera la participación de más de tres millones de personas en las diferentes actividades programadas durante el recorrido del pontífice por el territorio peruano.

Finalmente, el ministro reiteró la importancia de la visita del papa León XIV y que la población revise las recomendaciones incluidas en la cartilla informativa con recomendaciones para turistas nacionales y extranjeros.