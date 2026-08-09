¡Freddy Fazbear abre sus puertas! La pizzería de Five Nights at Freddy's será real desde 2027

09/08/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La ficción de Five Nights at Freddy's está a punto de dar un salto inesperado al mundo real. La famosa Freddy Fazbear's Pizza, escenario central de la saga protagonizada por los terroríficos animatrónicos, tendrá una ubicación permanente que abrirá sus puertas en 2027 en el complejo comercial American Dream, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos.

La propuesta busca convertir el universo creado por Scott Cawthon en una experiencia presencial para los seguidores de la franquicia. La noticia ha causado sorpresa entre los fanáticos, especialmente porque durante años la pizzería de Freddy Fazbear había existido únicamente dentro de los videojuegos, películas y diferentes campañas promocionales de la saga.

Ahora, el proyecto plantea llevar esa ambientación a un establecimiento físico que combinará gastronomía, entretenimiento y experiencias inspiradas directamente en el universo de FNAF.

Una pizzería de Freddy Fazbear en Nueva Jersey

La nueva atracción será desarrollada en colaboración con ScottGames, compañía vinculada al creador de Five Nights at Freddy's. De acuerdo con la información difundida sobre el proyecto, se tratará de una reinterpretación funcional de Freddy Fazbear's Pizza, diseñada para que los visitantes puedan ingresar al mundo de la franquicia y no solamente observar una decoración temática.

La propuesta también incluirá experiencias que irán más allá de una visita convencional a un restaurante. Los responsables han adelantado que los asistentes podrán acceder a experiencias de supervivencia y terror multijugador inmersivo, lo que permitirá trasladar parte de la tensión característica de los videojuegos a un espacio físico.

A real-life Freddy Fazbear's Pizza from Five Nights at Freddy's is opening in New Jersey next year!



Grand opening in 2027 at the American Dream Mall 🐻



(Via: americandream)#fnaf #fivenightsatfreddys pic.twitter.com/8lcpveXmlM — JonnyBlox (@JonnyBlox) August 8, 2026

FNAF busca convertir el miedo en experiencia

La apertura representa un nuevo paso en la expansión de una franquicia que comenzó como un videojuego independiente y posteriormente llegó al cine, al merchandising y a diferentes experiencias promocionales.

De hecho, la pizzería de Freddy ya había aparecido en campañas publicitarias anteriores, aunque aquellas instalaciones fueron temporales y no funcionaban como un restaurante permanente.

En 2023, por ejemplo, se instaló una fachada inspirada en Freddy Fazbear's Pizza en Sunset Boulevard, en Los Ángeles, como parte de la promoción de la primera película de Five Nights at Freddy's. Sin embargo, aquel espacio no estaba abierto al público y funcionaba principalmente como una intervención publicitaria.

Esta vez, el concepto será diferente: la nueva sede de Nueva Jersey está planteada como una experiencia permanente, aunque todavía no se ha anunciado la fecha exacta de inauguración ni el sistema de reservas o precios para acceder a las actividades especiales. Esos detalles serán comunicados posteriormente.

La pizzería que durante años fue escenario de algunos de los momentos más inquietantes de FNAF abrirá en 2027 con comida, videojuegos, animatrónicos y terror inmersivo, convirtiéndose en una de las experiencias más curiosas que la popular franquicia haya preparado para sus seguidores.