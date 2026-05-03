Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es el tipo de cambio para este domingo 3 de mayo?

03/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de una jornada agitada por la incertidumbre política nacional e internacional, el tipo de cambio oficial cierra esta etapa con una ligera tendencia a la baja, alejándose gradualmente de los picos máximos que se alcanzaron debido a la incertidumbre por el conflicto en el Medio Oriente. Por ese motivo, en esta nota te contamos cuál es la cotización del billete verde para este domingo 3 de mayo.

¿Cuál es el precio del dólar este domingo 3 de mayo?

Conocer el tipo de cambio del dólar es una tarea cotidiana para millones de peruanos, ya que esta divisa funciona como un indicador clave que impacta tanto en en la gestión empresarial como en la economía del hogar.

En las empresas, la fluctuación del billete verde influye directamente en la carga financiera y los costos de producción, especialmente para aquellas compañías que dependen de la importación de insumos básicos cotizados en moneda extranjera.

Cuando el tipo de cambio sube de forma sostenida, los costos de estos insumos aumentan para los productores locales, quienes eventualmente trasladan ese incremento al precio final de productos, presionando la inflación.

Esta situación, además, se agrava cuando hay préstamos a largo plazo en dólares, como los hipotecarios, ya que el monto exacto a pagar varía mes a mes, dificultando el control de los ahorros y la estabilidad económica familiar.

Expuesto todo ello, para este domingo 3 de mayo, el precio de la divisa estadounidense se sitúa en S/ 3.512 para la compra y S/ 3.521 para la venta, según el último reporte vigente de la SUNAT.

Cabe destacar que el tipo de cambio oficial no ha variado en el feriado largo debido a que la SUNAT no se actualiza durante los fines de semana ni feriados.

¿Cuál es el precio del dólar paralelo hoy?

Así como existe el registro de SUNAT y del Sistema de Bancos y Seguros (SBS) para conocer su cotización en bancos y entidades de créditos, se puede consultar la plataforma cuantoestaeldolar.pe para conocer su valor en el mercado paralelo, donde operan las casas de cambios y los cambistas callejeros.

Ahora bien, según dicha plataforma, el precio del dólar paralelo para esta fecha es de S/3.490 para la compra y S/3.520 para la venta .

En conclusión, el precio del dólar continúa subiendo a medida que se mantiene la tensión geopolítica y la incertidumbre por la política nacional.