Cancillería anuncia el regreso al Perú de 18 connacionales desde Rusia bajo protección de la embajada

02/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Cancillería emitió un comunicado este sábado 2 de mayo en el que dan a conocer que en las últimas dos semanas se ha logrado el regreso exitoso de 18 ciudadanos peruanos desde Rusia a propósito de la acusación de que este país ha reclutado a nuestros compatriotas para combatir la guerra que libra contra Ucrania.

18 peruanos regresaron al país desde Rusia

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores dio a conocer este hecho para los ciudadanos que lograron presentarse ante el Consulado peruano en Moscú. Según indicó el documento, los auxiliados recibieron asistencia, protección, alojamiento y alimentación antes de pisar suelo nacional.

Además, se reveló que entre el domingo 3 y lunes 4 de mayo llegarán a nuestro territorio otros siete compatriotas que ya partieron desde la capital de Rusia logrando salir bajo protección de la embajada.

"El domingo 3 de mayo está prevista la llegada al Perú de un connacional. El próximo lunes 4 de mayo se espera el arribo de otros seis peruanos quienes esta mañana partieron de Moscú habiendo sido trasladados con el auxilio de funcionarios de nuestra Embajada y bajo la protección correspondiente", indicó.

Cancillería anunció que 18 connacionales volvieron al Perú desde Rusia.

Gracias a la gestión de la embajada

El escrito también deja en claro que el traslado de este grupo de peruanos se dio gracias al trabajo realizado por el embajador peruano destacado en Moscú. Además, indicaron que consulado continuará trabajando para atender las solicitudes de otros compatriotas que buscan volver a nuestro al país.

"Estos avances son resultado directo de las gestiones efectuadas por el embajador del Perú en la Federación de Rusia y la Sección Consular en Moscú, las cuales, siguiendo instrucciones de la Cancillería, ya han establecido y vienen implementando protocolos para atender a los peruanos que se presenten, según cada caso particular", añadieron.

Es importante precisar que Exitosa pudo conocer que más de 600 peruanos habrían sido llevados a territorio ruso con falsas promesas de trabajo y que luego fueron enviados a recibir entrenamiento militar. Lamentablemente, este importante número de ciudadanos nacidos en el país vienen participando del conflicto armado en esa zona del planeta y casi 13 habrían perdido la vida.

En resumen, el Ministerio de Relaciones Exteriores dio a conocer que un total de 18 connacionales han regresado al Perú desde Rusia en las últimas dos semanas. Según precisaron, otro grupo de compatriotas lo hará en los próximos días gracias a las gestiones hechas por la embajada peruana en Moscú.