CAL acusa al Congreso de "persecución" contra Delia Espinoza con ley que crea el Colegio Profesional de Artistas

03/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) expresó su rechazo contra un proyecto de ley aprobado en el Congreso que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú, introduciendo "modificaciones subrepticias" con la presunta intención de remover a la decana de la referida institución, Delia Espinoza.

CAL denuncia "uso arbitrario" del Congreso

En un comunicado, la junta directiva del CAL acusó "graves irregularidades" cometidas por el Legislativo en la sesión plenaria del 30 de abril en la cual se aprobó un dictamen que incluía una regulación aplicable a todos los colegios profesionales.

Según precisa, en dicha iniciativa se introdujeron "modificaciones subrepticias" a la segunda disposición complementaria, de tal manera que "no pueden [...] ejercer cargos directivos en los órganos de gobierno de los colegios profesionales los inhabilitados para el ejercicio de la función pública".

Al respecto, el CAL señala que dicho dispositivo se trata de una "ley con nombre propio" y recuerda que, según el artículo 103 de la Constitución Política del Perú, "las normas se emiten no por la diferencia de las personas, sino por la naturaleza de las cosas. La ley no ampara el abuso de derecho".

"Es evidente que esta modificación tiene una finalidad específica: continuar con la persecución y hostilización hacia Delia Milagros Espinoza Valenzuela, Decana del CAL, pretendiendo afectar su permanencia en el cargo para el que fue mayoritariamente electa por los agremiados de esta histórica orden. El Congreso está utilizando la producción de leyes como una herramienta de venganza política", se lee en el comunicado.

El CAL rechaza el uso arbitrario del Congreso el 30/04. Modificaciones sin transparencia vulneran el orden constitucional.

🚨Exhortamos a la ciudadanía a la vigilancia y a exigir respeto a la Constitución. pic.twitter.com/r5XBBFsmgH — Colegio de Abogados de Lima (@CALPERUOFICIAL) May 3, 2026

CAL exhorta a la vigilancia ciudadana

Ante esta norma aprobada en el Pleno, la Junta Directiva del CAL insta a la ciudadanía a "vigilar" la función congresal para evitar que dicha labor sea un "instrumento de arbitrariedad" que "pervierta la democracia".

"Hacemos un llamado a la vigilancia ciudadana. Un hecho de esta magnitud desnaturaliza la función congresal y pervierte la democracia porque afecta el derecho a la participación a través de los colegios profesionales. La función parlamentaria debe ejercerse con seriedad y objetividad, no como un instrumento de arbitrariedad", se menciona.

Como se recuerda, en diciembre de 2025, el Pleno inhabilitó por 10 años del ejercicio de la función pública a la fiscal suprema Delia Espinoza, acusándola de no acatar la Ley 32130, que devolvía facultades de investigación preliminar a la Policía Nacional del Perú.

En conclusión, el Colegio de Abogados de Lima (CAL) señala que el Congreso aprobó una "ley con nombre propio" con iniciativa que crea el Colegio Profesional de Artistas.