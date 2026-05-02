FAP se pronuncia tras arresto de uno de sus suboficiales con más de 50 kilos de droga en Lurín

02/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El último jueves 30 de abril, una intervención policial en Lurín terminó con la incautación de un importante cargamento de droga que pretendía llegar a la capital. Los efectivos encontraron un camión con 53 kilos de marihuana envueltos en bolsas de rafia las cuales eran transportadas por un suboficial de la FAP y un miembro del Ejército.

FAP se pronuncia tras captura de suboficial con droga

De acuerdos los reportes, los efectivos de la Policía Nacional del Perú se percataron de esta unida de carga pesada y de un automóvil estacionados en plena Panamericana Sur y en actitud sospechosa. Al momento de abordarlos, se percataron con la presencia de estos dos paquetes de marihuana valorizados en 70 mil soles que iban a ser distribuidos en diferentes partes de Lima.

Uno de los intervenidos fue identificado como Efraín Conde Quispe, suboficial de segunda de la FAP en actividad. Los otros dos son Walter Arturo Vásquez, licenciado del Ejército del Perú y Rolando Quispe Olarte, chofer del camión.

Por ello, la Fuerza Área del Perú se pronunció formalmente a través de un comunicado. En primer lugar, la institución armada aseguró tener conocimiento de los hechos ocurridos el pasado 30 de abril en la Panamericana Sur por parte de agentes de la Comisaría de Lurín.

Posteriormente, indicaron que la entidad castrense está colaborando en brindar toda la información necesaria a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público con la única finalidad de esclarecer los hechos.

FAP se pronunció tras captura de suboficial con 53 kilos de droga.

Además, dejaron en claro que las medidas disciplinarias y administrativas serán tomadas según los resultados que arrojen las investigaciones por parte de las autoridades. Por ahora, el caso se encuentra en diligencias preliminares en manos de la Dirección Antidrogas de la PNP.

"La Fuerza Aérea del Perú se ratifica en la decisión institucional de colaborar con la justicia, asegurar la transparencia del proceso y proteger la confianza de la ciudadanía en sus Fuerzas Armadas", indicaron en su comunicado.

FAP mantiene tolerancia cero contra delitos dentro de la institución

Finalmente, la entidad castrense dejó en claro que mantiene una política de cero tolerancia ante conductas ilícitas o contrarias a la ley por parte de sus integrantes. Según indicaron, cada caso es evaluado con estricto rigor, pero también saludaron el profesionalismo del reto de su personal.

En resumen, la FAP se pronunció luego de la captura de uno de sus suboficiales que transportaba 53 kilos de marihuana hacia Lima procedente de Ayacucho.