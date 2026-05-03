Irán propone el pago de una indemnización a sus enemigos para volver a transitar por el estrecho de Ormuz

03/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

A más de 60 días de haber empezado la guerra en Oriente Medio, la República Islámica de Irán propuso a sus adversarios una "condición" para la reapertura del estrecho de Ormuz.

Como se recuerda, el 18 de abril último, el país persa decidió volver a cerrar el paso a 24 horas de haber sido reabierto luego de que Estados Unidos continuara con el bloqueo a sus puertos, hecho que Irán consideró un "incumplimiento a los acuerdos y compromisos acordados", en el marco de las negociaciones de paz que vienen sosteniendo.

Exigen indemnizaciones económicas

De acuerdo con lo reportado por la Agencia de Noticias de Estudiantes Iraníes (ISNA), el jefe del Comité Parlamentario de Asuntos Civiles de Irán, Mohammad Reza Rezaei Kouchi, aseveró que las embarcaciones de los países que participaron en los ataques contra Teherán, no podrán transitar por el estrecho hasta que paguen una indemnización, siendo este un "pedido" de toda su población.

"Para legalizar este asunto y aprovechar mejor esta capacidad que Dios nos ha otorgado, se ha elaborado un plan en el Parlamento que pronto se convertirá en ley. Según este plan, todo el tráfico en el estrecho de Ormuz deberá realizarse con la autorización de la República Islámica de Irán. Ciertamente, ninguna carga perteneciente al régimen sionista tendrá derecho a transitar bajo ninguna circunstancia. Asimismo, los países hostiles que han luchado contra nosotros no podrán transitar por este estrecho hasta que paguen una indemnización", indicó el funcionario iraní.

Propuesta de Irán para el pase por el estrecho de Ormuz.

La autoridad indicó, además, que 70 % de los ingresos provenientes del estrecho de Ormuz "está destinado al sustento del pueblo". Vale mencionar que, por este espacio circula el 25 % del total de petróleo de todo el mundo.

Trump asegura que Irán le solicitó reabrir el estrecho de Ormuz por estar en un "estado de colapso"

El pasado 28 de abril, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la República Islámica de Irán le solicitó reabrir el estrecho de Ormuz " lo antes posible ", debido a que estarían por entrar a un "estado de colapso". Como se recuerda, 21 de abril, el mandatario norteamericano prorrogó el alto fuego contra Irán por solicitud de las principales autoridades de Pakistán.

"Quieren que 'abramos el estrecho de Ormuz' lo antes posible, mientras intentan resolver su situación de liderazgo (¡lo cual creo que lograrán!)", expresó el jefe de la Casa Blanca en Truth Social.

Mientras tanto, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, recibió el lunes 27 de abril en San Petersburgo al canciller de Irán, Abbas Araghchi, en medio de las negociaciones paralizadas que sostiene con Estados Unidos para intentar ponerle fin a la guerra que también involucra a Israel, la cual empezó el pasado 28 de febrero.

Durante la reunión de alto nivel, el líder del Kremlin expresó tu total respaldo hacia los intereses de Irán, así como de otros países de la región para lograr la paz Oriente Medio lo antes posible.

En medio del respaldo ruso, desde Irán estarían dispuestos a ceder el paso a las embarcaciones de los países que participaron en los ataques contra sus territorios por el estrecho de Ormuz.