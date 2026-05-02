Vía Expresa Grau: Obra presenta avances del 90 % y Municipalidad de Lima anuncia marcha blanca en 60 días

02/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Vía Expresa Grau continúa avanzando de acuerdo a lo planificado y en la actualidad ya presenta un avance significativo. Como se recuerda, esta ambiciosa obra busca unificar los sistemas de transporte del Metropolitano y la Línea 1 del Metro de Lima sin costo alguno y en menor tiempo.

Además, los ciudadanos que parte desde Carabayllo podrán llegar hasta la Estación Grau en solo 30 minutos gracias a este proyecto. Justamente, en los últimos días el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, junto a una comitiva de la Municipalidad de Lima, inspeccionar los trabajos y dieron un importante anuncio respecto al inicio de sus operaciones.

Marcha blanca en 60 días

El titular de la comuna limeña indicó que la obra ya se encuentra en un 90 % de su ejecución con casi todo el tramo de vía construida y con la realización casi en su totalidad de las estaciones que operarán a lo largo de sus casi 3 kilómetros de extensión.

Posteriormente, Renzo Reggiardo indicó que de acuerdo a las proyecciones, en un aproximado de 60 días, es decir dos meses, se podría dar inicio a la marcha blanca la cual constaría de viajes totalmente gratuitos para determinar cualquier detalle de la operatividad de la obra.

Además, la máxima autoridad de la Municipalidad de Lima resaltó la importancia del proyecto el cual servirá para mejorar el transporte público de la capital el cual recientemente fue declarado en emergencia por 180 días.

#VíaExpresaGrau l El nuevo corredor de 2.8 km ya alcanza el 90% de avance y entrará en marcha blanca en 60 días. Además, conectará el Metropolitano con la Línea 1 y reducirá los tiempos de viaje entre Carabayllo y la Estación Grau en solo 30 minutos.https://t.co/EukQaoae4r pic.twitter.com/d5TOTMLjU3 — Municipalidad de Lima (@MuniLima) May 2, 2026

"Ya se encuentra prácticamente al 90 por ciento de ejecución. Estamos calculando que en 60 días podemos iniciar ya una marcha blanca. Esta obra ha costado 115 millones de soles y, sin duda, es una gran infraestructura que fundamentalmente permitirá tener una adecuada transitabilidad en nuestra ciudad de Lima", indicó.

Solo restan detalles

Es importante precisar que esta nueva Vía Expresa Grau tendrá las estaciones del Metropolitano Abancay, Parinacochas, Andahuaylas y Nicolás Ayllón. Según indicó la comuna, solo restan detalles para la culminación de sus construcciones ya que se encuentran en la etapa de acabados.

"A la fecha, se han ejecutado 46,000 m² de pavimento, 5,000 m² de veredas y 7,000 metros lineales de sardineles. En cuanto a la infraestructura, las estaciones Abancay, Andahuaylas y Parinacochas ya cuentan con estructuras culminadas al 100 %, mientras se ultiman los acabados en pisos, techos, rampas, vidrios y señalización", finalizaron.

En resumen, Renzo Reggiardo anunció que la Vía Expresa Grau presenta un avance del 90 % y estima que en 60 días iniciará la marcha blanca.