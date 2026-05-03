Senamhi: Costa y sierra del Perú soportarán temperaturas de hasta 35°C desde HOY hasta el martes 5 de mayo

03/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! De acuerdo con la nueva Alerta Meteorológica del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), la costa y la sierra peruana registrarán un aumento importante de la temperatura desde hoy, domingo 3 de mayo. A continuación, te contamos cuáles son las regiones en específico donde se sentirá este fenómeno climatológico para que puedas tomar las medidas de prevención del caso.

¿Dónde se registrará el aumento de la temperatura?

De acuerdo con la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, se espera este episodio climático hasta el martes 5 de mayo. Durante dicho periodo, se prevé cielos con escasa nubosidad hacia el mediodía, condición que favorecerá el incremento de la radiación ultravioleta (UV).

En ese sentido, el aumento de la temperatura de moderada a fuerte intensidad se registrará en las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes. Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h, principalmente durante horas de la tarde.

📣 #Aviso #Senamhi #Minam Del 3 al 5 de mayo, se espera el incremento de la temperatura diurna en la costa y sierra.



✅ Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, aumento de la radiación UV y ráfagas de viento .



✅ https://t.co/C2tAtijiqS#CuidaTuPiel pic.twitter.com/uULxS7zwu7 — Senamhi (@Senamhiperu) May 2, 2026

Vale mencionar que, para este domingo 03 de mayo, se prevén temperaturas máximas entre los 20 °C y 29 °C en la sierra norte y centro. Del mismo modo, para el lunes 04 de mayo se esperan registros de 25 °C a 35 °C en la costa norte y centro y de 27 °C a 32 °C en la costa sur. En la sierra norte y centro se esperan nuevamente valores de 20 °C a 29 °C, mientras que en la sierra sur se calculan temperaturas de 19 °C a 30 °C.

Por su parte, para el martes 05 de mayo se esperan temperaturas máximas de 25 °C a 35 °C en la costa norte y centro y de 24 °C a 26 °C en la costa sur. En la sierra norte y centro se registrarán valores de 20 °C a 30 °C, mientras que en la sierra sur será de 19 °C a 30 °C.

¿Cómo protegerse de los rayos UV?

De acuerdo con el Senamhi, la radiación ultravioleta están clasificadas como "muy altos" y "extremadamente altos", por lo que la entidad recomienda adoptar medidas de protección solar, especialmente durante las horas de mayor intensidad.

Para evitar enfermedades dermatológicas ligadas a la exposición solar, se debe de aplicar bloqueador solar con FPS 50 + cada tres horas, incluso en días nublados o dentro del hogar, ya que, la radiación UV atraviesa los vidrios de las ventanas.

Asimismo, no se debe exponer la piel al sol entre las 10:00 a. m. y las 2:00 p. m., horas de mayor radiación, según lo expuesto por la entidad. La advertencia es especialmente para los adultos mayores, quienes acumulan a lo largo de su vida mayor exposición solar, lo que incrementa su riesgo de desarrollar cáncer de piel.

Con referente a la asistencia a las playas o piscinas, la aplicación debe ser más frecuente, idealmente cada hora y siempre después de salir del agua, principalmente en el rostro, cuello, escote, dorso de manos, brazos y piernas.

Finalmente, como medidas adicionales de prevención, se recomienda el uso de ropa de manga larga y delgada, sombreros de ala ancha, sombrillas y lentes de sol con protección UV.