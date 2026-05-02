Municipalidad de Lima y PNP realizaron operativos en almacenes clandestinos de Barrios Altos

02/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En los últimos años, diversos puntos de Barrios Altos y del propio centro histórico de Lima se han convertido en punto de concentración de almacenes de mercadería sin la autorización necesaria. Estos locales no cuentan con los permisos exigidos por la comuna lo que muchas veces genera siniestros como incendio u otros incidentes que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos.

MML y PNP intervienen almacenes sin autorización

Y tratando que hacerle frente a esta problemática, agentes de la Municipalidad Metropolitana de Lima y de la Policía Nacional del Perú realizaron un operativo en los puntos más críticos de esta zona de la capital para verificar que las ordenanzas se cumplan al pie de la letra.

Precisamente, los efectivos llegaron hasta un almacén ubicado en la cuadra 10 del jirón Huanta que operaba sin autorización alguna. Por ello, el personal de las gerencias de Fiscalización y Control, Seguridad Ciudadana y de Movilidad Urbana clausuraron el establecimiento.

Además, al momento del operativo, un vehículo de carga pesada se encontraba descargando mercadería en dicho inmueble por lo que también se le sancionó imponiéndole una multa que asciende a los 22 mil soles.

"Ante esta falta grave, se procedió con la clausura del local; asimismo, se inició un procedimiento administrativo sancionador, con una multa de S/22,000, contra un vehículo que realizaba descarga de mercadería en este recinto, por encima de las toneladas permitidas", indicó la comuna limeña.

🚨🏪 La Municipalidad Metropolitana de Lima clausuró un almacén que operaba sin autorización en la cuadra 10 del jirón Huanta, en Barrios Altos.



🚛 Durante el operativo también se impuso una multa de S/22 000 a un camión que descargaba mercadería en el local. La intervención se... pic.twitter.com/Gwjg97mGZt — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) May 2, 2026

Camiones de carga pesada están prohibidos en el centro histórico

Estas sanciones se imponen basadas en dos ordenanzas principales, una es la ordenanza n.º 2711-MML-2025, que declara la intangibilidad del Centro Histórico para actividades de almacenamiento, y la ordenanza n.º 2195-MML, que regula el transporte de carga.

Además, está completamente prohibido el ingreso de camiones de carga pesada al centro histórico de Lima que superen los 6.5 toneladas, mientras que los ligeros, es decir hasta las 6.5 toneladas, solo pueden descargar entre las 23:00 y las 06:00 horas.

"La comuna metropolitana recordó que estas acciones se desarrollan de forma permanente. En esa línea reafirmó su compromiso de salvaguardar la transitabilidad y el patrimonio del Centro Histórico, recordando que solo vehículos de emergencia, residentes, taxis autorizados y servicios oficiales, están exceptuados de las restricciones de circulación en las áreas mencionadas", añadieron.

De esta manera, la Municipalidad Metropolitana de Lima y la PNP realizaron operativos en el centro histórico de Lima interviniendo almacenes comerciales sin autorización alguna.