JNE ordena auditoría informática total a la primera vuelta y convoca expertos para reforzar su sistema

02/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de las elecciones presidenciales llevadas a cabo el pasado 12 de abril de este año, El Jurado Nacional de Elecciones comunicó a la ciudadanía, que ha ordenado llevar a cabo una auditoría informática integral y rigurosa al proceso electoral de la primera vuelta.

Esta decisión tiene como finalidad ser una medida firme para fortalecer la transparencia, la integridad y la confianza en los resultados electorales que están próximos.

Asimismo, atiende la necesidad de elevar los estándares de control y verificación de los sistemas informáticos, asegurando que cada etapa del procesamiento electoral sea técnicamente validada bajo criterios independientes, rigurosos y verificables.

¿Quiénes formarán parte de la auditoría?

El proceso de auditoría contará con el respaldo del Comité Académico de Expertos y de Apoyo en materia Electoral, conformado por profesionales independientes y externos, quienes aportarán evaluaciones técnicas y recomendaciones objetivas para reforzar la consistencia y credibilidad del proceso.

De igual manera, el Jurado Nacional de Elecciones promoverá la intervención de especialistas tanto nacionales como internacionales mediante mecanismos de cooperación institucional.

Esta participación busca asegurar una revisión técnica imparcial, rigurosa y altamente calificada, que cumpla con estándares internacionales, fortaleciendo así la transparencia, la confianza ciudadana y la legitimidad de los resultados del proceso electoral auditado.

#JNEInforma | El JNE ha dispuesto la realización de una auditoría informática integral y exhaustiva al proceso electoral de la primera vuelta de las #EG2026, como una acción concreta para reforzar la transparencia, la integridad y la confiabilidad de los resultados electorales. pic.twitter.com/rUCDuNSb9J — JNE Perú (@JNE_Peru) May 2, 2026

Integrantes internacionales

En esta nueva fase, se ha decidido reforzar la estructura del Comité mediante la incorporación de especialistas tanto del ámbito nacional como internacional, con experiencia en tecnología, ciberseguridad y auditoría de sistemas.

Incluso, dentro de lo contemplado en la ampliación, se busca consolidar un equipo multidisciplinario capaz de realizar evaluaciones técnicas rigurosas y de alto nivel.

Asimismo, se ha asegurado la total independencia del Comité, ya que ninguno de sus miembros mantiene relación institucional con el JNE. Esto garantiza que sus opiniones y recomendaciones se formulen con objetividad y respaldo en evidencia técnica.

Durante la segunda vuelta electoral y las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el Comité seguirá brindando acompañamiento técnico especializado.

Y luego de lo sucedido en el mes pasado, su labor será clave para fortalecer la transparencia, la auditabilidad y la confianza en los procesos electorales.

Resolución que hizo posible este hecho

Finalmente, es importante destacar que este grupo fue constituido mediante la Resolución N.° 00206-2025-P/JNE y su creación responde a la necesidad de aportar análisis técnico y jurídico que sirvan de base para el diseño de acciones y estrategias orientadas a mejorar el sistema electoral.