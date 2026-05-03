Sereno de la MML sufre agresión por parte de presuntos extorsionadores: Esto se sabe de su estado de salud

03/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó la agresión que sufriera uno de sus serenos la noche de ayer, sábado 2 de mayo, cuando se estaba retirando a su domicilio, tras culminar su jornada laboral.

De acuerdo con lo informado por la entidad, el hecho ocurrió a la altura del paradero del Mercado de Flores de Piedra Liza, cuando dos sujetos interceptaron al trabajador municipal para violentarlo brutalmente.

MML acusa represalia de presuntos extorsionadores

A través de un comunicado, la MML reportó que la agresión sufrida al sereno municipal sería un acto de represalia por parte de presuntos extorsionadores que operarían en la zona del Mercado Central y Mesa Redonda, debido a los últimos operativos contra el comercio informal que está llevando la comuna a través de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOES).

Según información preliminar, los atacantes no solo agredieron físicamente al agente municipal, puesto que, también usaron un arma blanca para perpetrar el acto criminal en plena vía pública.

"Producto de esta cobarde agresión, nuestro personal presenta múltiples lesiones, entre ellas raspones en el cuello, un corte en el lado derecho del hombro y un golpe en el labio", puntualizó la MML.

🔴 #Comunicado | La Municipalidad Metropolitana de Lima pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/Butrx4MTGC — Municipalidad de Lima (@MuniLima) May 3, 2026

Frente a esta situación, la Municipalidad de Lima comunicó que su trabajador viene recibiendo atención en una clínica local y que le brindarán toda la asistencia necesaria hasta su total recuperación. Asimismo, le expresaron su solidaridad por el atentado hacia su vida.

Nuevo operativo contra la informalidad en el Centro de Lima

En la previa al ataque al sereno municipal, la MML llevó a cabo un nuevo operativo contra la informalidad en el Centro de Lima, específicamente en la cuadra 10 del Jr. Huanta donde operaba un local comercial (almacén de productos) sin autorización municipal.

Además, durante la intervención, un vehículo de carga pesada se encontraba descargando mercadería en dicho inmueble, por lo que el personal edil dispuso su sanción con una multa que asciende a los 22 000 soles.

"Ante esta falta grave, se procedió con la clausura del local; asimismo, se inició un procedimiento administrativo sancionador, con una multa de S/22,000, contra un vehículo que realizaba descarga de mercadería en este recinto, por encima de las toneladas permitidas", indicaron.

Es importante mencionar que, ambas sanciones se basan en dos ordenanzas principales, la N.º 2711-MML-2025, que declara la intangibilidad del Centro Histórico para actividades de almacenamiento, y la N.º 2195-MML, que regula el transporte de carga.

En ese sentido, está completamente prohibido el ingreso de camiones de carga pesada que superen los 6.5 toneladas a este punto de la capital; mientras que, los de tipo ligeros; es decir hasta las 6.5 toneladas, solo pueden descargar sus productos entre las 23:00 y las 06:00 horas.

Pese al ataque a su sereno municipal, la MML aseveró que no se retrocederá en su lucha contra la delincuencia y las mafias que operan en Lima Metropolitana.