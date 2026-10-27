Pidió una señal a su padre fallecido y vivió un momento INESPERADO que conmovió en las redes sociales

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Virales

¡De no creer! Un joven protagonizó una inesperada escena que se volvió viral en las redes sociales tras pedirle una señal a su padre fallecido para sentir que todavía estaba cerca de él.

Inesperado pedido a su padre fallecido se volvió viral

La pérdida de un ser querido es una difícil etapa por superar. Algunos no dudan en llevar una foto de esa persona que no está más junto a ellos físicamente, pero aún permanecen en sus corazones, mientras que otros acuden a los cementerios para poder llevarles flores u algún otro detalle a su tumba.

Incluso, se animan a poder conversar con sus seres queridos, como el caso de un joven en Turquía. De acuerdo al material audiovisual difundido por Heraldo de México, se ve el preciso momento en que se le ve sentado cerca de la tumba de quien sería su padre fallecido.

En las imágenes también se aprecia cómo la tumba de su padre y de otras personas alrededor está rodeada de arreglos florales. El joven se encuentra hablando con su progenitor fallecido y capta la atención al no dudar en realizarle una peculiar petición para saber que está junto a él.

Sorprendido por la presencia de dos animales

El joven, frente a la lápida, pronunció unas palabras que conmovieron a miles de personas en las redes sociales. "Papá, si ves que he venido... si me sientes... si me oyes... envíame un gato o un pájaro. Envía uno de los dos, papá. Envía una señal", se le escucha decir en el video. Lo que ocurrió después dejó a más de uno sorprendido.

Instantes más tarde de su pedido, apareció un pájaro y un gato en el mismo lugar, una coincidencia que despertó distintas reacciones, ya que para algunos, la presencia del felino simboliza protección y compañía, mientras que relacionan la presencia del ave con la continuidad de la existencia después de la muerte.

Reacción al video en las redes sociales

Como era de esperarse, el video se volvió viral en las redes sociales y generó cientos de reacciones y comentarios. "Mando las dos señales, como para que no dude", "Dios siempre escucha, no olviden eso", "coincidencia", expresaron algunos internautas en la famosa plataforma china de TikTok.

De esa manera, un nuevo video captó la atención en las redes sociales: un joven pidió a su padre fallecido una señal para saber que sigue junto a él, sin imaginar que protagonizaría una inesperada escena.