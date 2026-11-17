17/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el padre Juan Bytton, secretario general de la visita del papa León XIV a Lima, pidió disculpas a los fieles por las fallas técnicas registradas durante la misa papal en Las Palmas. Asimismo, informó que Cancillería inició una investigación para esclarecer lo ocurrido, debido a que dicha institución estuvo a cargo de las contrataciones.

Padre Bytton ofrece disculpas tras fallas en pantallas gigantes

El padre Juan Bytton reconoció el malestar de los fieles que asistieron a la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas, debido a que las fallas técnicas impidieron transmitir su mensaje a través de las pantallas gigantes. Ante ello, ofreció disculpas a los asistentes.

"Entiendo muy bien a la gente que se sintió incómoda y fastidiada, porque es el mensaje del evangelio, hay que llegar a los más lejanos, y no se llegó a eso, hay que admitirlo. Desde la iglesia que represento, también pido las disculpas del caso", afirmó.

Cancillería investigará los problemas técnicos registrados

Asimismo, indicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores iniciará una investigación para esclarecer las fallas técnicas, debido a que dicha institución estuvo a cargo de gestionar la escenificación y organización de las actividades del pontífice en las distintas regiones que visitó.

"Dicho sea de paso, la Cancillería ayer publicó un comunicado que iniciará un proceso de investigación porque justamente ellos son los que contratan y está el acuerdo del proceso de la visita del papa. Cancillería se encargaba de los escenarios en todo el país", precisó.

📄Comunicado oficial: Sobre los inconvenientes técnicos durante la Santa Misa del Papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas https://t.co/aiN1SgnKi0 https://t.co/aALAMY4qZl — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) November 17, 2026

Organización de la visita implicó arduo trabajo interinstitucional

Bytton no buscó justificar lo ocurrido, sino que reconoció las fallas técnicas y el malestar de los fieles que no pudieron escuchar el mensaje del papa León XIV. Asimismo, explicó que la organización de la visita implicó un trabajo arduo y extenso, que requirió coordinación y seguimiento constante con distintas instituciones.

"Sin justificar nada, siento mucho el malestar de las miles de personas que entraban. Fuimos una gran cantidad de personas que estuvimos en la organización. No dormimos toda la noche del 15 al 16 de noviembre. Estábamos en constante comunicación con la PNP, jefe de tránsito, operaciones, la FAP, fue una noche intensa", sostuvo.

En diálogo con Exitosa, las disculpas del padre Juan Bytton, secretario general de la visita del papa León XIV a Lima, fueron extendidas a los fieles por las fallas técnicas registradas durante la misa papal en Las Palmas. Asimismo, se informó sobre el inicio de una investigación por parte de Cancillería para esclarecer lo ocurrido, al haber estado dicha institución a cargo de las contrataciones.