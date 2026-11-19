19/11/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Una adolescente de 17 años resultó herida durante un ataque armado contra una pollería chifa en el Callao. Tras el atentado, la Policía Nacional desplegó un operativo que permitió intervenir a dos presuntos involucrados, quienes se desplazaban en un automóvil rojo. Las autoridades investigan las circunstancias y el posible móvil del ataque.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 8:00 p. m. de ayer, cuando sujetos que viajaban a bordo de un vehículo rojo abrieron fuego contra el establecimiento 'Mi Callao', ubicado en el jirón Cusco. Durante el ataque, la menor recibió un impacto de proyectil de arma de fuego en el pie izquierdo.

Tras resultar herida, la adolescente fue auxiliada y trasladada a la clínica San Gabriel para recibir atención médica. En tanto, luego de reportarse el atentado, efectivos policiales iniciaron la persecución del automóvil en el que se desplazaban los presuntos responsables.

Dos detenidos tras intensa persecución

El seguimiento culminó en el cruce de las avenidas Sáenz Peña y 2 de Mayo, donde los agentes lograron intervenir a dos ocupantes. Se trata de un hombre de 56 años, identificado como Hans Antony Ito Yongay, y un adolescente de 14 años, cuya identidad se mantiene en reserva.

De acuerdo con el reporte policial, ninguno de los intervenidos registra antecedentes. Sin embargo, durante el registro vehicular, los agentes encontraron una pistola calibre 9 mm corto, con una cacerina abastecida con cinco municiones. Además, el arma tenía acondicionado un silenciador de fabricación artesanal.

Ambos intervenidos fueron puestos a disposición del Depincri del Callao, junto con el armamento incautado, para las investigaciones correspondientes. Ahora, las autoridades deberán determinar qué motivó el ataque, si existieron amenazas previas contra el establecimiento o si los disparos estaban dirigidos contra alguna persona en particular.

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Otros crímenes en el Callao

El 30 de octubre un trabajador de delivery de la pollería El Corralito fue atacado a balazos cuando se desplazaba en su motocicleta por el distrito de La Perla, en el Callao. El joven recibió un impacto de proyectil en el pecho. El atentado ocurrió cerca de uno de los locales del establecimiento.

El hecho se registró alrededor de las 9:00 p. m. del 30 de octubre, cuando la víctima transitaba por la vía auxiliar de la avenida Mamá Ocllo. Según los testimonios recogidos, dos sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta lo interceptaron y abrieron fuego en seis oportunidades antes de escapar del lugar.

Los atacantes huyeron por la avenida La Marina en dirección al óvalo La Perla, mientras el trabajador quedó gravemente herido. Una testigo relató los momentos de tensión que se vivieron tras escuchar los disparos y observar cómo otras personas auxiliaban al joven para trasladarlo a un centro médico.