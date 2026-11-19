19/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mario Hart habría generado incomodidad en Korina Rivadeneira al llegar tarde al estreno de su obra teatral 'Fiesta de Chamba'. El piloto se presentó cuando la función ya había comenzado y, aunque posteriormente se acercó a felicitar a su expareja, un particular comentario de la actriz venezolana llamó la atención. Además, ella descartó cualquier posibilidad de reconciliación.

Korina se molesta con Mario

El episodio fue comentado en el podcast 'Q' Bochinche?', conducido por Samuel Suárez y Kurt Villavicencio, 'Metiche', quienes analizaron un video del encuentro entre ambos después de la presentación. En las imágenes se escucha a Korina responderle a Mario que no lo había visto, una expresión que despertó comentarios sobre su posible molestia.

Al revisar lo ocurrido, Metiche consideró que la reacción de la actriz podría estar relacionada con la tardanza del piloto, pues su llegada se produjo cuando la puesta en escena ya había empezado. De esta manera, Mario se habría perdido parte de la presentación de su expareja, quien esperaba contar con su presencia durante una ocasión especial.

Posteriormente, el propio Hart reconoció que llegó entre 10 y 15 minutos tarde al teatro. Sin embargo, aclaró que su acercamiento a Korina fue para felicitarla por su desempeño artístico y no tuvo ninguna intención romántica. Asimismo, destacó que disfrutó de su actuación y quiso expresarle personalmente su reconocimiento.

¿Korina piensa volver con Mario?

Por otro lado, la venezolana fue consultada sobre una posible reconciliación con el padre de sus hijos y descartó esa posibilidad. Korina explicó que actualmente mantienen una buena relación, se consideran buenos amigos y comparten sus responsabilidades como padres, pero no contempla retomar su historia sentimental con el piloto.

"No, no, no, somos buenos amigos, somos unos papás excelentes, nos llevamos súper bien. Pero no, reconciliación lo dudo muchísimo. Nos llevamos bien así", sentenció.

¿Mario se puso celoso?

Mario se sintió mal cuando Korina besó a su compañeros de reparto, pero aclaró que su incomodidad no tuvo relación con el beso ni con algún sentimiento de celos. Por el contrario, reconoció que se trataba de una escena de ficción y que Korina estaba cumpliendo con su trabajo como actriz. Además, recordó que ambos llevan casi diez meses separados, por lo que aseguró que no tenía inconvenientes con esa situación.

"Es un beso de actuación y, además, estamos separados hace más de casi 10 meses y normal. Solo que no me lo veía venir y el momento fue incómodo, no por el beso de la obra, sino por las cámaras y qué van a decir", contó.

Pese a este episodio, Korina Rivadeneira dejó en claro que mantiene una relación cordial con Mario Hart, especialmente por el bienestar de sus hijos. Ambos han logrado construir una dinámica basada en la amistad y la crianza compartida, aunque la actriz no considera volver a involucrarse sentimentalmente con el piloto. De esta manera, descartó cualquier expectativa de reconciliación.