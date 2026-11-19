19/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samahara Lobatón sorprendió al referirse al difícil momento que atraviesa su familia y reveló que uno de sus integrantes enfrenta un problema de salud. La influencer decidió aclarar la situación luego de que surgieran preocupaciones por el estado de Melissa Klug, a raíz de una publicación que compartió Jesús Barco en sus redes sociales.

¿Melissa Klug está delicada de salud?

Durante su participación en el podcast 'Q' Bochinche', la hija de la empresaria fue consultada sobre la salud de su madre. Sin embargo, aprovechó la conversación para precisar que Melissa Klug no es la persona que se encuentra delicada. Aunque evitó revelar la identidad del familiar afectado y mayores detalles sobre su condición, reconoció que están viviendo semanas complicadas.

"Todo está bien, es un tema interno de mi familia... no es mi mamá (la persona que está enferma), estamos orando mucho y unidos como familia. Es un tema de salud, pero mi mamá es una mujer muy fuerte", expresó.

Asimismo, Samahara contó que sus seres queridos se mantienen unidos y recurren a la oración para afrontar esta situación. En medio de la incertidumbre, también expresó su admiración por la fortaleza que ha demostrado su madre durante estos días, a quien considera una figura fundamental dentro de su hogar y un ejemplo de perseverancia.

"Ella sabe que yo la amo mucho y ahora más que nada la admiro, más que todo por la fortaleza que ha demostrado estas semanas, es una mujer guerrera, ella saca adelante todo como siempre, ella es la base de nuestra familia", agregó.

La influencer dejó en claro el profundo cariño que siente por Melissa Klug y resaltó el esfuerzo que realiza para sacar adelante a su familia. Sus declaraciones reflejaron el difícil escenario que atraviesan sus seres queridos, pero también la unión familiar con la que buscan sobrellevar este episodio relacionado con la salud de uno de sus integrantes.

¿Por qué surgió la preocupación por Melissa Klug?

La inquietud comenzó luego de que Jesús Barco publicara un mensaje dedicado a su pareja. El futbolista aprovechó una anotación para expresar su respaldo a la empresaria y hacer referencia al complicado momento que enfrenta. Su publicación llamó la atención de los seguidores, quienes comenzaron a preguntarse qué ocurría con la familia.

En ese sentido, el deportista manifestó públicamente su admiración y cariño por Melissa Klug, además de asegurarle que permanecería a su lado para acompañarla durante esta etapa. Sus palabras despertaron diversas interrogantes en redes sociales, hasta que Samahara decidió aclarar que su madre no es quien enfrenta el problema de salud que mantiene preocupada a su familia.