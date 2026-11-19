19/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La actriz Anne Hathaway y su esposo, Adam Shulman, atraviesan uno de los momentos más especiales de su vida familiar tras convertirse en padres por tercera vez. La llegada de su bebé fue confirmada por medios internacionales y, además, se conoció que la pareja recibió a una niña, quien se suma a sus dos hijos.

Anne dio a luz a una niña

La información sobre el nacimiento fue difundida inicialmente por TMZ y posteriormente confirmada por fuentes cercanas a la revista People. De esta manera, la pequeña llega para completar la familia que la intérprete, de 43 años, formó junto a Shulman, con quien ya tiene dos hijos: Jonathan, de 10 años, y Jack, de 6.

Por otro lado, el sexo del bebé fue revelado por Molly Rogers, diseñadora de vestuario de El diablo viste a la moda 2. La profesional compartió una historia en Instagram para felicitar a la actriz por la llegada de la nueva integrante de la familia, dando a conocer que se trataba de una niña.

"¡Enhorabuena a la orgullosa mamá @annehathaway y a la nueva integrante de la familia... una niña!", expresó.

Cabe recordar que Anne Hathaway anunció su tercer embarazo el pasado 19 de junio, mediante un video publicado en su cuenta de Instagram. En las imágenes, la actriz lució un vestido blanco holgado y, posteriormente, mostró su vientre de embarazada mientras sonaba una canción de Barbara Lewis.

La noticia llegó después de varios meses de mantener su embarazo en reserva, incluso durante la promoción internacional de El diablo viste a la moda 2. Según una fuente cercana citada por People, Hathaway quería disfrutar del lanzamiento de la película sin desviar la atención hacia su vida personal y compartir la noticia cuando ella lo considerara oportuno.

La historia de amor de Adam y Anne

La historia de amor de Anne Hathaway y Adam Shulman comenzó en 2008, cuando se conocieron durante el Festival de Cine de Palm Springs, en California. Desde aquel primer encuentro, ambos desarrollaron una conexión especial y comenzaron una relación sentimental. Aunque la actriz ya era una figura reconocida en Hollywood, Shulman mantuvo un perfil discreto y se convirtió en uno de sus principales apoyos.

Con el paso de los años, la pareja consolidó su relación y anunció su compromiso en noviembre de 2011. Finalmente, el 29 de septiembre de 2012, celebraron su boda en una ceremonia privada en Big Sur, California. Desde entonces, han construido una familia lejos de los reflectores y comparten la crianza de sus hijos.