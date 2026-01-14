Paro de transportistas: Asegurados de Essalud podrán reprogramar sus citas que resultarán afectadas hoy 14 de enero

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Seguro Social (EsSalud) informó que los asegurados que no puedan asistir a sus citas médicas este miércoles 14 de enero, debido al paro del transporte público, deberán reprogramarlas comunicándose con EsSalud en Línea.

Atenciones serán reprogramadas por paro de transporte

Diversos gremios de transporte acatan un nuevo paro en Lima y Callao, este miércoles 14 de enero, frente a la inseguridad que continúa afectando a sus trabajadores y pasajeros.

En tal sentido, uno de los sectores que se verán afectados por esta medida de protesta será el de salud, por lo que EsSalud se ha pronunciado sobre qué sucederá con las citas pactadas para hoy.

A través de sus canales oficiales, el Seguro Social explicó que los pacientes que no puedan acudir a sus atenciones este día, a causa de las restricciones de movilidad, contarán con la posibilidad de reprogramarlas de forma inmediata.

"Los asegurados que el miércoles 14 de enero no puedan acudir a sus citas médicas programadas en nuestros centros y hospitales de Lima Metropolitana y Callao, deberán comunicarse a EsSalud en Línea (teléfono 411-8000 Opción 1 - Citas) para gestionar la reprogramación inmediata correspondiente, de acuerdo a la disponibilidad", se lee en el inicio de una publicación de su cuenta de X.

En consiguiente, EsSalud añadió que con el principal objetivo de priorizar la atención de los asegurados, están tomando "todas las medidas de contingencia necesarias". Además, agregó "reafirmamos nuestro compromiso de velar y trabajar denodadamente por brindar una atención de calidad y lograr el bienestar de toda la población asegurada".

#GobiernoEnAcción | En el marco del paro de transporte público convocado por diversas empresas de transporte urbano, los asegurados que el miércoles 14 de enero no puedan acudir a sus citas médicas programadas en nuestros centros y hospitales de Lima Metropolitana y Callao,... pic.twitter.com/5mbLwUYe5P — EsSalud Perú (@EsSaludPeru) January 14, 2026

Ministerio de Salud se pronuncia sobre atención en centros médicos

En paralelo, el Ministerio de Salud (Minsa) emitió un comunicado en el que comunicó que, pese a la medida de protesta del sector transporte, sus hospitales y establecimientos atenderán con total normalidad.

De igual manera, indicó que citas programadas, procedimientos, consultas y cirugías "se desarrollarán conforme a lo establecido" a fin de garantizar la continuidad de los servicios de salud.

"Las personas que por razones ajenas a su voluntad, no puedan asistir sus citas podrán reprogramarlas directamente en el establecimiento de salud u hospital donde fueron asignadas", agregó la cartera de Estado liderada por el ministro Luis Quiroz, que por último reafirmó su compromiso de continuar brindando una "atención oportuna y de calidad".

🔴 COMUNICADO | El Ministerio de Salud informa lo siguiente: pic.twitter.com/hbLynMPbaP — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) January 14, 2026

