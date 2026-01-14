Paro de transportistas EN VIVO: Empresas suspenden servicio por aumento de inseguridad HOY 14 de enero

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A consecuencia de los constantes ataques extorsivos que sigue sufriendo el sector transporte de Lima y Callao, diversos gremios acatan desde hoy, miércoles 14 de enero, un nuevo paro contra la inseguridad que los rodea, exigiendo al Gobierno mayores acciones para asegurar la tranquilidad de sus operarios y pasajeros.

Cabe señalar que, el presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, Héctor Vargas, sostuvo que más de 250 empresas se sumarán al paro, siendo un aproximado de 15 000 unidades las que no trabajarán este día.

Siga lo último del paro de transporte público en Lima y Callao

08:23 a. m. - Ate: Transporte informal opera con normalidad pese a paro de transportistas

En el distrito de Ate, el transporte informal opera con total normalidad pese a la convocatoria de paro convocado para hoy, miércoles 14 de enero.

08:18 a. m. - Héctor Vargas sobre paro de transportista: "Es pacífico y no haremos marchas para no generar caos"

En entrevista con Exitosa, el presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte de Lima y Callao, Héctor Vargas, indicó que el paro de transportistas se mantendrá y descartó la realización de marchas.

08:13 a. m. - Callao: Combis cobran hasta S/4 desde paradero Aduanas hacia Ventanilla

En la Provincia Constitucional del Callao, las combis cobran pasajes de hasta S/4 desde el paradero Aduanas hacia Ventanilla.

08:12 a. m. - Rímac: José Jerí llega a la Plaza Acho tras paro de transportistas

El presidente de la República, José Jerí, llegó al Módulo Itinerante de Seguridad ubicado en Acho, en el distrito del Rímac, para sostener una reunión con los dirigentes transportistas.

06:35 a. m. - Santa Clara: Paraderos en la Carretera Central lucen abarrotados por falta de buses

Desde Lima este, los paraderos de la Carretera Central lucen abarrotados de usuarios ante la falta de buses de transporte público.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Los paraderos de la Carretera Central lucen abarrotados de usuarios ante la falta de buses de transporte público por el paro de transportistas.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐 https://t.co/thokv9gd0j pic.twitter.com/3JLEz1extu — Exitosa Noticias (@exitosape) January 14, 2026

06:25 a. m. - El Agustino: Decenas de pasajeros varados en Puente Nuevo por paro de transportistas

En el marco del paro de transportistas, decenas de pasajeros permanecen varados en Puente Nuevo - Vía de Evitamiento.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | A raíz del paro de transportistas, decenas de pasajeros permanecen varados en Puente Nuevo.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐 https://t.co/thokv9gd0j pic.twitter.com/JXHuEHPVzj — Exitosa Noticias (@exitosape) January 14, 2026

06:12 a. m. - Puente Piedra: 'Anconeros' no acatan paro de transportistas en Lima Norte

Desde Lima norte, los buses de los llamados 'Anconeros' han decidido no acatar el paro de transportistas convocado para este miércoles 14 de enero.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Los Anconeros no acatan el paro de transportistas convocado para este miércoles 14 de enero.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐 https://t.co/thokv9gd0j pic.twitter.com/jiUCkJZp7S — Exitosa Noticias (@exitosape) January 14, 2026

06:08 a. m. - Callao: Usuarios reportan demoras de hasta 30 minutos por falta de buses

En el Callao, los usuarios reportan demoras de hasta 30 minutos por la falta de buses de transporte público.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En el Callao, los usuarios reportan demoras de 30 minutos por falta de buses de transporte público.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD - 774 HD

🌐 https://t.co/thokv9gd0j pic.twitter.com/7DtpyZKYMT — Exitosa Noticias (@exitosape) January 14, 2026

06:02 a. m. - Paro de transportistas: Despliegan 13 000 policías en varios puntos de Lima Metropolitana

En conversación con Exitosa, el teniente general Manuel Lozada informó que 13 000 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron desplegados en diversos puntos estratégicos de Lima Metropolitana por el paro de transportistas.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En conversación con Exitosa, el teniente general Manuel Lozada informó que 13 mil efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron desplegados en diversos puntos estratégicos de Lima Metropolitana por el paro de transportistas.



📻 95.5 FM

📡 6.1... pic.twitter.com/12blKC86pq — Exitosa Noticias (@exitosape) January 14, 2026

05:45 a. m. - Huaycán: Panorama desde la Carretera Central por paro de transportistas

En la zona de Huaycán, ciudadanos reportan poca presencia de buses debido a la convocatoria de paro.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En Huaycán, ciudadanos reportan poca presencia de buses debido a la convocatoria de paro.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD - 774 HD

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/ElUQW7AnJP — Exitosa Noticias (@exitosape) January 14, 2026

05:35 a. m. - Panorama en Lima Norte por el paro de transportistas: Se reportan pocos buses

En el distrito de Puente Piedra, se registran que pocas unidades de transporte público salieron a trabajar.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En el distrito de Puente Piedra, pocas unidades de transporte público salieron a trabajar tras el anuncio del paro.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD - 774 HD

🌐 https://t.co/thokv9gd0j pic.twitter.com/Zc2Y1YhUts — Exitosa Noticias (@exitosape) January 14, 2026

05:22 a. m. - El Agustino: Reportan pocas unidades vehiculares en Puente Nuevo tras paro de transportistas

En el marco del paro de transportistas, se reporta ausencia de vehículos en Puente Nuevo.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Tras el anuncio del paro de transportistas, se reportan pocas unidades vehiculares en Puente Nuevo.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐 https://t.co/thokv9gd0j pic.twitter.com/mDhGOIE5nR — Exitosa Noticias (@exitosape) January 14, 2026

05:18 a. m. - Callao: Poca afluencia de vehículos en la intersección de Faucett y Venezuela

En la intersección de las avenidas Elmer Faucett y Venezuela, se observa poca afluencia de vehículos de transporte público.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En la intersección de las avenidas Elmer Faucett y Venezuela se observa poca afluencia de vehículos de transporte público.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/YyfXgEThJt — Exitosa Noticias (@exitosape) January 14, 2026

Trabajadores tendrán hasta 4 horas de tolerancia

Frente a la difícil probabilidad de que miles de trabajadores puedan llegar a tiempo a sus respectivos centros de labores, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo exhortó a los empleadores a que dispongan el trabajo remoto en favor de su personal.

Sin embargo, de no considerarse la recomendación como tal, también anunció que da hasta cuatro horas de tolerancia en el horario de ingreso para las personas que se vean afectadas por la falta de transporte público en Lima y Callao.

Comunicado 📢

El MTPE exhorta a los empleadores a adoptar medidas flexibles ante anuncio de paro de transportistas.#GobiernoEnAcción pic.twitter.com/EKmZBPH1r2 — Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (@MTPE_Peru) January 14, 2026

Desde de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), informaron que los servicios del Metropolitano, corredores complementarios, Aerodirecto, y las líneas 1 y 2 del Metro operarán con normalidad y en sus horarios habituales, con el objetivo de atender la demanda de pasajeros en esta jornada.

🚍💬 ¡Atención, usuarios!



Este 14 de enero, el transporte concesionado operará con toda su flota disponible para garantizar tus traslados de forma segura y ordenada. pic.twitter.com/jIFvca3vth — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) January 14, 2026

No obstante, es importante recordar, que debido a la medida de protesta, EsSalud informó que los asegurados que tengan cita para hoy y que no puedan acudir a tiempo a las mismas, deberán solicitar su reprogramación inmediata, de acuerdo a la disponibilidad. Para ello, deberán comunicarse al teléfono 411-8000 Opción 1 - Citas).

#GobiernoEnAcción | En el marco del paro de transporte público convocado por diversas empresas de transporte urbano, los asegurados que el miércoles 14 de enero no puedan acudir a sus citas médicas programadas en nuestros centros y hospitales de Lima Metropolitana y Callao,... pic.twitter.com/5mbLwUYe5P — EsSalud Perú (@EsSaludPeru) January 14, 2026

Por su parte, el Ministerio de Salud comunicó que la atención en todos sus hospitales y establecimientos será con total normalidad, así como las citas, cirugías, procedimientos y consultas ya programados para hoy, miércoles 14 de enero.