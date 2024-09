Parque de las Leyendas: Necropsia a trabajador de zoológico revela la VERDADERA CAUSA de su muerte

Los familiares de Christian Vila Rivera, trabajador que falleció al interior del Parque de las Leyendas, revelaron la verdadera causa de su muerte, luego de que se les entregara el certificado de necropsia realizado al cuerpo inerte del joven.

El Ministerio Público (MP) entregó el certificado de necropsia practicado al cuerpo de Christian Vila Rivera, revelándose que su muerte se produjo a causa de "asfixia por sumersión, agente causal líquido".

No obstante, sus familiares denunciaron ante las cámaras de 'Panamericana', que el joven egresado de la carrera de Zootecnia sabía nadar y que dicha información emitida por el MP se tornaría poco creíble.

Al respecto, el abogado de la familia de Vila Rivera exigió al Parque de las Leyendas, la entrega de las cámaras de seguridad, debido a que presumen estar frente a un delito de homicidio calificado, que llevaría a los responsables a permanecer en prisión entre 20 a 35 años.

El mismo medio tuvo acceso a un escrito que fue encontrado en la habitación del joven de 30 años, donde él solicita su cambio de área debido a los frecuentes problemas que tenía con un grupo de trabajadoras pertenecientes al zoológico.

"Ing. Buenos días, quería consultarle si habría posibilidad de que me cambien a otro sitio o zona, he tenido la mala suerte de terminar ahí (...) Sabe que las compañeras hasta me han amenazado, me acusan que les grito, eso ya son mentiras (...) Usted sabe los problemas que hay con las compañeras y como que cada vez me están acusando de cosas que no son", se lee en el papel.