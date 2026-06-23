23/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El público también será parte de esta historia. El Parque de las Leyendas tiene previsto organizar un concurso para elegir los nombres de los elefantes, una dinámica que permitirá que grandes y chicos participen en la bienvenida de los nuevos integrantes del zoológico.

¿Cómo será el área que albergará a los elefantes africanos?

La gerenta general del Parque de las Leyendas, Azucena Colcas, confirmó que se trata de dos elefantes machos de cinco años, considerados juveniles por su especie. Su llegada marcará un momento histórico para el zoológico, que durante más de 25 años no contó con estos imponentes animales entre sus principales atractivos.

El proceso para traerlos al Perú ya está en marcha. La expectativa no solo está puesta en la llegada de los animales, sino también en el espacio que los recibirá, Azucena Colcas señaló que el objetivo es que los elefantes cuenten con un hábitat seguro, amplio y adecuado para su bienestar. "Tenemos elefantes para muchas generaciones", comentó al recordar que estos animales tienen un promedio de vida que puede llegar entre los 65 y 70 años

Los nuevos residentes ocuparán el sector histórico que alojó a elefantes en los años 80 y 90, un espacio que actualmente está siendo remodelado bajo los más estrictos estándares internacionales de cuidado animal.

Elefante africano

Esta incorporación también representará un hecho inédito para el país, debido a que los nuevos residentes pertenecen a la especie africana, distinta a los elefantes asiáticos que anteriormente ocuparon estos ambientes.

Manejo alimenticio de los ejemplares y capacitación internacional

La preparación del recinto también incluye el manejo alimenticio de los ejemplares. De acuerdo con la gerenta general, cada elefante consume alrededor de 150 kilos de alimento por día, lo que significa que el parque deberá garantizar cerca de 300 kilos diarios para la pareja.

Con el fin de asegurar productos frescos y reducir costos, parte de esa alimentación será cultivada dentro del propio recinto. Por otro lado, especialistas del parque viajarán a México para conocer de cerca el manejo de los elefantes en el Africam Safari.

Este equipo (integrado por veterinarios, cuidadores y personal de mantenimiento) observará directamente las condiciones de sus dormideros, rutinas, alimentación y medidas de seguridad, con el fin de replicar las mejores prácticas en Lima.

Con la llegada de estos dos elefantes, el Parque de las Leyendas volverá a contar con elefantes después de más de dos décadas desde la muerte del último ejemplar que habitó sus instalaciones.