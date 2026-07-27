Parque de las Leyendas celebra Fiestas Patrias: conoce todas las actividades para este 28 y 29 de julio

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para quienes buscan una alternativa de entretenimiento familiar, el Parque de las Leyendas ha preparado una agenda especial de actividades que combinará cultura, naturaleza e historia durante el 28 y 29 de julio en sus sedes de San Miguel y Huachipa.

Como parte de la programación "Lima celebra al Perú", los visitantes podrán recorrer las diferentes zonas zoológicas del parque mientras participan en presentaciones artísticas inspiradas en las tradiciones del país.

El objetivo es ofrecer una experiencia que permita celebrar el aniversario patrio resaltando la riqueza cultural y la biodiversidad del Perú. Según informó la administración del recinto, las actividades estarán incluidas con el ingreso regular al parque, por lo que no será necesario adquirir un boleto adicional.

Parque de las Leyendas

Actividades del 28 de julio

La celebración comenzará el lunes 28 de julio con una jornada llena de expresiones artísticas y culturales.

Desde las 10 a.m., el parque recibirá a los visitantes con uno de los principales atractivos será la programación de enriquecimiento ambiental para los osos de anteojos , vicuñas y cóndor andino .

, . A las 2:30 p. m. se realizará la actividad "La gran ruta de la Peruanidad en Maranga" en el Museo de Sitio.

en el Museo de Sitio. A las 3:30 p. m. habrá una exhibición de caballo peruano de paso en la Caballeriza .

. A las 4 p. m. la Orquesta Filarmónica Infantil del Perú ofrecerá un concierto con lo mejor del repertorio nacional en el patio central.

Ese mismo día, la sede Huachipa también contará con una propuesta especial:

A las 3:30 p. m., Tony Cam, reconocido por su imitación del cantante argentino Sandro, se presentará en la Explanada Principal.

Además, como ocurre todos los sábados, domingos y feriados, los asistentes podrán disfrutar de las exhibiciones educativas de lobos marinos, programadas para las 12 p.m. y las 3:00 p. m.

Actividades del 29 de julio

La programación continuará el martes 29 de julio con nuevas presentaciones artísticas y actividades dirigidas al público familiar.

Desde las 10 a.m., el parque recibirá a los visitantes con uno de los principales atractivos será la programación de enriquecimiento ambiental para los otorongos, gallitos de las rocas, monos machines y flamencos.

A las 11:30 a. m. se desarrollará la actividad "Pintando nuestra Identidad milenaria".

A las 4 p. m. el ganador de Yo Soy, Jesús Zavaleta, rendirá homenaje a Pedro Infante con un espectáculo de boleros y rancheras en el patio central.

Parque de las Leyendas

Durante ambos días, los visitantes también podrán recorrer las diferentes zonas del parque para observar especies representativas del Perú y del mundo. Entre ellas destacan el cóndor andino, los pingüinos de Humboldt, los cocodrilos de Tumbes, otorongos, jirafas, leones, un rinoceronte e hipopótamos, además de otros ejemplares que forman parte de la colección zoológica.

El Parque de las Leyendas se perfila como una de las principales opciones para disfrutar las Fiestas Patrias en Lima. Con una propuesta que combina cultura, historia, naturaleza y entretenimiento, el recinto ofrecerá dos jornadas llenas de actividades para toda la familia, permitiendo celebrar el aniversario patrio de una manera diferente mientras se conoce más sobre la riqueza natural y cultural del Perú.