Pedido de facultades no tiene soluciones contra la minería informal e ilegal, señala César Ipenza

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El vocero del Observatorio de Minería Ilegal, César Ipenza, sostuvo en Exitosa que los pedidos del Ejecutivo para legislar sobre la pequeña minería y minería artesanal no plantean respuestas concretas frente a la problemática de la minería informal e ilegal.

Además, cuestionó que se mantenga la vigencia del Reinfo y advirtió que las acciones anunciadas como parte de una política de "mano dura" se reducen a operativos aislados.

Ejecutivo no plantea soluciones concretas

En conversación con Exitosa, el vocero del Observatorio de Minería Ilegal, César Ipenza, cuestionó las medidas que el Ejecutivo pretende impulsar en materia de pequeña minería y minería artesanal.

Según explicó, tras revisar los pedidos incluidos en la solicitud de delegación de facultades, no encuentra mecanismos que respondan de manera efectiva al avance de la minería informal e ilegal.

"Así es, bueno, por ejemplo, le comento, el Ejecutivo está solicitando a la delegación de facultades para legislar en materia de la pequeña minería y artesanal, yo leyendo simplemente los cuatro pedidos en esa materia no encuentro ninguna solución ni respuesta a la problemática de la minería informal e ilegal" , señaló.

Ipenza puso especial énfasis en uno de los mecanismos planteados por el Gobierno: el sistema de interoperabilidad de la pequeña minería y artesanal. Para el especialista, esta medida no representa una novedad, debido a que el Ejecutivo ya cuenta con un mandato para implementarla desde 2024.

"Se dice, por ejemplo, que se va a implementar el sistema de interoperabilidad de la pequeña minería y artesanal, y el Ejecutivo ya tiene ese mandato, desde el año 2024, y lo que tendría que hacer el Ministerio de Energía y Minas es dedicarse a implementar", sostuvo.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En conversación con Exitosa, el vocero del Observatorio de Minería Ilegal, César Ipenza, señaló que, en materia de minería, no hay soluciones para abordar la minería informal. Indicó que el Reinfo figura vigente pese a que el Ejecutivo aseguró que... pic.twitter.com/dDgXe90cBy — Exitosa Noticias (@exitosape) September 1, 2026

Plantas de beneficio y vigencia del Reinfo

El vocero también señaló que existe un punto que, desde su perspectiva, debería tener mayor relevancia en las acciones de control: las plantas de beneficio, espacios donde, según indicó, se lava buena parte del mineral extraído.

"Hablamos de que mucho del mineral extraído se lava en las plantas de beneficio, y en la solicitud ni siquiera aparece la palabra plantas de beneficio, que debería ser el espacio de control de esta actividad", afirmó durante la entrevista.

En ese contexto, Ipenza cuestionó que se continúe con el proceso de formalización y advirtió que la vigencia del Reinfo vuelve a convertirse en parte de la discusión sobre cómo enfrentar la actividad minera informal.

"Y simplemente se sigue insistiendo, y bueno, nuevamente, vamos a tener la vigencia del ReInfo, porque simplemente nos vienen a dorar la píldora, nos dan de a poquitos, y luego dirán, necesitábamos ampliar. ¿Cuántos años más vamos a seguir con este eterno proceso de formalización? ", cuestionó.

Asimismo, el especialista pidió que el Ejecutivo precise cuáles serán las medidas concretas que adoptará frente a la actividad, especialmente después de que se anunciara una política de mayor firmeza.

"¿Y cuánto y qué medidas va a tomar concretamente el Ejecutivo, que dijo que iban a tomar mano dura sobre esta actividad? Y simplemente nos dan operativos aislados", concluyó Ipenza.

Las declaraciones del vocero evidencian su preocupación por la falta de acciones que, a su juicio, permitan enfrentar de manera integral la minería informal e ilegal. Para Ipenza, el Ejecutivo debería pasar de los anuncios y operativos aislados a medidas concretas de control y aplicación de mecanismos que ya cuentan con un mandato previo.