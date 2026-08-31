Mototaxistas convocan a paro este 15 de septiembre y piden diálogo con Gobierno: "No ha habido ninguna respuesta"

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los mototaxistas del Perú anunciaron una movilización nacional para el próximo 15 de septiembre debido a los atentados y casos de extorsión que afectan al sector.

En diálogo con Exitosa, Isaías Cahuari, secretario general de la Confederación Nacional de Mototaxistas del Perú, confirmó la medida y exigió al Gobierno atender sus reclamos mediante una mesa de diálogo.

Cahuari explicó que la decisión fue adoptada luego de tres atentados registrados en Ate Vitarte, Comas y Ancón, donde, según señaló, fallecieron mototaxistas. También mencionó el ataque ocurrido contra el domicilio de un dirigente.

"Nosotros hemos convocado este viernes, después de los dos atentados, tres atentados que hubo en Ate Vitarte, en Comas y en Ancón, donde en Ancón y Comas hubieron compañeros mototaxistas fallecidos y el atentado que fue ante el domicilio del dirigente de San Juan de Lurigancho, hemos tenido una reunión y hemos llegado a un consenso de salir a una movilización", declaró.

Extorsión afecta a trabajadores

El dirigente sostuvo que la extorsión se ha convertido en un problema frecuente para las organizaciones de mototaxistas. Como ejemplo, señaló la situación que, según afirmó, se registra en San Juan de Lurigancho.

"Mira, yo le voy a hablar con total sinceridad, por ejemplo, en el distrito de San Juan de Lurigancho están, por ejemplo, del 100% de las instituciones autorizadas, el 90% están extorsionados, entonces esto ya se ha normalizado", afirmó.

Cahuari también explicó que el temor a represalias habría provocado que varios dirigentes y trabajadores dejen de denunciar estos hechos.

"Muchos dirigentes, mucho por el temor, porque muchas vidas se han perdido de dirigentes mototaxistas, compañeros, que suben a los vehículos y los asesinan. Entonces, frente a eso ya ellos ya no denuncian, esto ya está un poco normalizado en este tema de las extorsiones", sostuvo.

La movilización tendrá participación de mototaxistas de diferentes zonas de Lima. Cahuari indicó que habrá concentraciones en el cono sur, la carretera Central y el cono norte. "Esta va a ser una gran jornada de lucha el 15 de septiembre" , remarcó.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, Isaías Cahuari, secretario general de la Confederación Nacional de Mototaxistas del Perú, anunció un paro nacional para este 15 de septiembre y pidió al Gobierno instalar una mesa de diálogo.



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Piden reunión con el Gobierno

Además de anunciar la protesta, el dirigente cuestionó que el Ejecutivo no haya respondido a la solicitud presentada por su organización para establecer una mesa de trabajo.

"Nosotros hemos presentado un documento formalmente pidiendo una reunión de trabajo. No venimos nosotros, quizás, a exigir nomás, también queremos contribuir. Hemos querido que se forme una mesa de trabajo que sea presidida por la presidenta", manifestó.

Cahuari consideró que el sector ha sido dejado de lado pese a las muertes y hechos de violencia registrados contra sus integrantes. "Esa es la gran alternativa, parece como si estuviésemos excluidos", reclamó.

Finalmente, aseguró que hasta el momento no han sido recibidos por las autoridades. "No ha habido ninguna respuesta. Mira, desde cuando tengo yo el documento presentado a la presidenta y hasta la fecha no hemos sido recibidos", afirmó.

Los mototaxistas anunciaron una movilización nacional para el 15 de septiembre con el objetivo de exigir mayores medidas frente a la extorsión y los ataques que, según denuncian, afectan al sector. Su principal pedido al Gobierno es la instalación de una mesa de trabajo que permita encontrar alternativas y atender sus demandas de seguridad.