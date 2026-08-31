Pasco: Incendios forestales arrasaron con hectáreas de vegetación en un solo fin de semana

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El último fin de semana, tres incendios forestales afectaron varios distritos de la región Pasco, dejando hectáreas de cobertura natural destruidas y movilizando a brigadas de respuesta junto a pobladores. Las emergencias se registraron en Huancabamba, Yanacancha y Huariaca, donde el fuego avanzó rápidamente sobre la vegetación y puso en riesgo terrenos agrícolas.

Tres distritos afectados: Huancabamba, Yanacancha y Huariaca

En el sector Ranchería, distrito de Huancabamba, las llamas se acercaron peligrosamente a áreas de cultivo. Personal de Gestión del Riesgo de Desastres y Serenazgo acudió para contener el fuego y evitar que alcanzara los sembríos. La evaluación posterior confirmó daños en la cobertura natural, aunque aún no se han determinado las causas del siniestro.

En el distrito de Yanacancha, el incendio en el sector Rumillana generó una densa humareda que alertó a vecinos y transeúntes. La emergencia movilizó a efectivos de la Policía, serenazgo y pobladores, quienes trabajaron para controlar el avance de las llamas.

El barrio Quiurachacan, en Huariaca, fue escenario de otro incendio que se propagó en un terreno de difícil acceso. El temor de que las llamas se extendieran sin control obligó a la intervención de brigadas locales y vecinos. Finalmente, el fuego fue extinguido, sin daños en viviendas ni servicios, aunque tampoco se pudo establecer el origen del siniestro.

Las autoridades regionales advirtieron que las jornadas de intenso sol y la vegetación seca incrementan el riesgo de que pequeñas quemas se conviertan en incendios de gran magnitud. La situación es más crítica en zonas de la selva como Huancabamba, donde el calor y los vientos favorecen la propagación del fuego.

Puno vulnerable ante incendios forestales

Estos nuevos incendios en Pasco se suman a los ocurridos a inicios de agosto en Puno, donde el fuego arrasó pastizales y dejó una víctima mortal: una adulta mayor de 80 años que no logró escapar de las llamas. En aquella ocasión, comunidades rurales como Totorani y Tiquillaca quedaron en alerta crítica, evidenciando la vulnerabilidad de las poblaciones frente a emergencias ambientales.

La recurrencia de incendios forestales en distintas regiones del país refleja un problema estructural: la falta de brigadas especializadas y recursos para enfrentar emergencias de gran magnitud.

Lo ocurrido en Pasco este fin de semana y en Puno semanas atrás muestra que la combinación de clima extremo, prácticas de quema y ausencia de logística adecuada sigue cobrando vidas y destruyendo ecosistemas. La urgencia de una estrategia nacional de prevención y respuesta rápida se hace cada vez más evidente.