Peruano de 17 años hace historia en el Mundial de Pokémon 2026 conquistando el segundo lugar

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El nombre de Perú quedó en lo más alto del Campeonato Mundial Pokémon 2026. Carlos Verástegui, joven jugador peruano de apenas 17 años, consiguió el segundo lugar en la categoría Senior del Video Game Championships (VGC), circuito oficial de torneos competitivos de los videojuegos de Pokémon.

El torneo se desarrolló del 28 al 30 de agosto en San Francisco, California, Estados Unidos, y reunió a los mejores jugadores del mundo en distintas categorías. Durante la última jornada, participantes Junior, Senior y Máster disputaron intensas partidas que pusieron el punto final a la temporada de la Serie de Campeonatos 2026.

Verástegui consiguió avanzar hasta la gran definición de su categoría, donde se enfrentó al gamer inglés Vikram Thiagarajan. Tras una reñida serie, el representante peruano cayó por 2-1 y terminó como subcampeón mundial.

Su destacada participación le permitió llevarse un premio de 20 mil dólares y convertirse en uno de los principales representantes de Latinoamérica en la competencia internacional.

Perú brilló en el Mundial Pokémon

El desempeño del adolescente generó una rápida reacción de la comunidad internacional. La cuenta oficial del Centro Pokémon en X celebró sus partidas y destacó la presencia peruana en la competencia con el mensaje: "Perú es clave".

🚨 En instantes comienza la final de VGC 2026 de la categoría Senior.



🇵🇪 Carlos Verástegui vs. Vikram Thiagarajan 🇬🇧



🫵 PERÚ ES CLAVE



👇 Pueden seguir la transmisión en vivo aquíhttps://t.co/EfOFAOhDcs pic.twitter.com/6F01IjpQSE — Centro Pokémon (@CentroPokemon) August 31, 2026

Durante sus enfrentamientos, Verástegui utilizó a algunos de sus Pokémon favoritos, entre ellos Charizard, Venusur, Floette y Garchomp, como parte de la estrategia que le permitió avanzar hasta las instancias decisivas del campeonato.

Además del trofeo de Pikachu correspondiente al segundo puesto, el joven gamer regresará a Perú con un premio de 20 mil dólares, reconocimiento que se suma al histórico resultado obtenido en uno de los eventos más importantes del competitivo de Pokémon.

La cuenta oficial del Centro Pokémon también felicitó al peruano por su actuación y lo calificó como un "gran representante de Latinoamérica".

🏆 ¡Vikram Thiagarajan 🇬🇧 se consagró campeón del mundial de VGC 2026 en la categoría Senior!



¡Felicitaciones también a Carlos Verástegui 🇵🇪 por su segundo puesto en el mundial, gran representante de Latinoamérica! pic.twitter.com/ZwRFOmCLO7 — Centro Pokémon (@CentroPokemon) August 31, 2026

También hubo presencia peruana en Pokémon Unite

La participación nacional no se limitó al VGC. Perú también tuvo representación en Pokémon Unite, videojuego en el que el equipo Peru Unite había conseguido hacer historia al coronarse campeón del Mundial de 2025.

Sin embargo, en esta edición de 2026, el conjunto peruano no consiguió repetir aquella hazaña y quedó fuera durante la fase de grupos.

El subcampeonato de Carlos Verástegui demuestra el crecimiento de los esports y del competitivo de Pokémon en Perú. Con solo 17 años, el jugador consiguió medirse contra los mejores del mundo y subir al podio internacional, dejando nuevamente al país entre los protagonistas de la escena competitiva.