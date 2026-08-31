Nuevo SISMO remece al Perú, HOY, lunes 31 de agosto: conoce su epicentro y magnitud, según el IGP

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo sismo ha remecido al país, hoy lunes 31 de agosto, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Descubre dónde fue el epicentro exacto de este movimiento telúrico y además, conoce cómo actuar ante una situación similar o de mayor magnitud.

¿Cuál fue la magnitud del temblor?

Como se recuerda, el Perú se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en nuestro país y uno se volvió a sentir durante la noche de hoy, lunes 31 de agosto, más precisamente a las 21:29 p. m., según el Centro Sismológico Nacional, entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica que afecta al territorio nacional.

De acuerdo con su más reciente reporte revelado en sus redes sociales, el movimiento telúrico registró una magnitud de 3.5 , con el punto de referencia a 19 km al suroeste de Vitor, en Arequipa.

Asimismo, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente reveló que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 14 kilómetros, así como una latitud y longitud de - 16.57 y -71.79, respectivamente, con una intensidad de nivel II-III.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0621

Fecha y Hora Local: 31/08/2026,21:29:40

Magnitud: 3.5

Profundidad: 15 km

Latitud: -16.57

Longitud: -71.79

Intensidad: II-III Vitor

Referencia: 19 km al SE de Vitor, Arequipa - Arequipahttps://t.co/YbXR2gKM7J — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) September 1, 2026

¿Cómo actuar durante y después de un sismo?

Frente a la ocurrencia de sismos, José Cieza, conductor de "Construyendo en Exitosa", brindó algunas recomendaciones a tener en cuenta durante y después de un movimiento telúrico. Indicó que, si estás en un edificio o zona comercial, es aconsejable acercarse a las columnas del inmueble, ya que ahí se encuentran los muros de concretos y vigas que te pueden brindar mayor seguridad.

También destacó, que se debe mantener la calma durante la evacuación; asimismo, debe tenerse siempre a la mano una mochila de emergencia, capaz de ayudar a sobrevivir durante las primeras 24 a 72 horas después de un desastre natural. Según el INDECI, debe contener los siguientes insumos:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

Del mismo modo, si tienes una mascota en casa, el Dr. Rodrigo Rondón, conductor del bloque "Patitas Felices", recomienda que se tenga una mochila aparte, la cual debe contener su comida especial, de preferencia en tamaño mediano, agua con un recipiente, plato para servirle y si es posible, una manta.

Tal como es reiterativo, durante y después de la actividad sísmica es recomendable no realizar llamadas porque las líneas suelen saturarse, situación que podría demorar la ubicación de personas eventualmente afectadas.