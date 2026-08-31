Mindef tras liberación de empresario minero: 'Hay que acabar con estas organizaciones criminales'

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras el crimen ocurrido durante la madrugada del 30 de agosto en la ciudad de Trujillo que dejó a 4 fallecidos y un hombre secuestrado el ministro de Defensa Rafael Belaúnde en conjunto con el General PNP Óscar Arriola dieron el reporte sobre la detención de los delincuentes que ocasionaron la tragedia.

El titular del Mindef detalla la captura de los responsables del secuestro en Trujillo

El despliegue de las fuerzas del orden permitió ubicar rápidamente a la víctima y reducir a los integrantes de la banda criminal involucrada en este violento suceso. La intervención conjunta entre las autoridades de Defensa y el comando policial buscó transmitir tranquilidad a la ciudadanía norteña tras las horas de incertidumbre generadas por el ataque.

"Gracias a la actuación diligente, decidida y profesional de la Policía Nacional del Perú, la víctima del secuestro se encuentra en este momento liberado y en compañía de su familia y de sus seres queridos", detalló el ministro de Defensa.

Durante la presentación del informe oficial, las autoridades remarcaron la efectividad de las Unidades Especializadas de la Policía Nacional para rescatar con vida al empresario. El titular de la cartera de Defensa, Rafael Belaúnde detalló el informe.

Asimismo, los delincuentes, estas lacras que cometieron este secuestro, los cuatro ocupantes de esa camioneta se encuentran en custodia policial, detenido incluyendo al gatillero que disparó contra las cuatro personas", señaló el ministro", resaltó.

Modus operandi y reconstrucción del ataque criminal

Las investigaciones preliminares revelaron que la organización criminal utilizó una modalidad de interceptación altamente planificada para sorprender a sus víctimas. Los delincuentes montaron una falsa operación de control para neutralizar cualquier intento de reacción por parte del personal de seguridad y los acompañantes del empresario.

"Bajo simulación de ser una unidad policial...es que bajan sujetos vestidos con trajes negros, con chalecos y con armas R 15 al parecer... para inmediatamente identificar a la persona, sacarla y colocarla en la otra camioneta para impactar directamente contra las víctimas", señaló.

Tras concretar la captura del objetivo principal, los agresores abrieron fuego de manera indiscriminada contra el vehículo retenido. Esta ráfaga de disparos causó la muerte instantánea de los cuatro ocupantes antes de que pudieran prestarles auxilio, permitiendo la fuga temporal de los perpetradores hasta su posterior captura por parte de los agentes especializados.

En ese sentido, el Mindef reafirmó que coordinará acciones con la Policía Nacional para intensificar la inteligencia operativa y evitar que bandas criminales sigan fomentando el terror en la población.