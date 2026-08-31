Renzo Reggiardo asegura que el tren Lima-Chosica funcionará pronto tras nuevo traslado de coches

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, afirmó que el tren Lima-Chosica entrará en funcionamiento próximamente, mientras avanzan coordinaciones para trasladar los coches ferroviarios hacia Chosica. El anuncio ocurre tras conversaciones con la presidenta Keiko Fujimori y nuevas gestiones vinculadas con ProInversión y su contrato administrativo.

Traslado de coches avanza hacia Chosica

El proyecto ferroviario Lima-Chosica suma así nuevas acciones para avanzar hacia su puesta en servicio. El alcalde informó que continuará el traslado progresivo de los coches al patio de maniobras y mantenimiento ubicado en Chosica, como parte del proceso para poner operativo el sistema.

"El Gobierno central va a derivarle a ProInversión todo lo concerniente al contrato y todo lo pendiente respecto a la movilización del tren. El tren se va a mover, yo se lo digo porque lo he conversado con la propia presidenta de la República", anunció.

Reggiardo también señaló que el traslado de los coches se realizará de manera progresiva. El movimiento del material ferroviario forma parte de las acciones que la Municipalidad de Lima viene realizando para preparar el tren Lima-Chosica, mientras se atienden los procedimientos relacionados con su operación.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, afirmó que el tren Lima-Chosica entraría en funcionamiento próximamente. El burgomaestre señaló que conversó sobre el proyecto con la presidenta Keiko Fujimori y que se vienen coordinando acciones para su puesta en... pic.twitter.com/UI0bwabBmA — Exitosa Noticias (@exitosape) August 31, 2026

El alcalde indicó que sostuvo una reunión con ejecutivos de ProInversión y que abordó el proyecto con Keiko Fujimori. De acuerdo con su explicación, el Gobierno central derivará a esa entidad los asuntos relacionados con el contrato y los procedimientos pendientes para movilizar los coches.

ProInversión mantiene trámites pendientes

El anuncio se produce después de que la presidenta Keiko Fujimori respaldara públicamente el proyecto. La mandataria afirmó este mes que los trenes Lima-Chosica se realizarán y precisó que el proyecto se encuentra en ProInversión, aunque no estableció una fecha específica para su inicio.

Otro punto pendiente corresponde al contrato de concesión de la vía ferroviaria. En julio, Reggiardo informó que ProInversión y el concesionario se encontraban en la etapa final para suscribir una adenda, trámite señalado como necesario para avanzar con la puesta en funcionamiento del tren Lima-Chosica.

Asimismo, el alcalde explicó que todavía deben cumplirse procedimientos y plazos antes de concretar la movilización de los coches. Por ello, el traslado anunciado no significa que exista una fecha oficial definida para el inicio del servicio ferroviario entre Lima y Chosica.

El proceso contempla el desplazamiento de los coches hacia el patio de maniobras y mantenimiento de Chosica. La Municipalidad de Lima informó que esta medida forma parte de los trabajos para poner en servicio el tren Lima-Chosica, mientras continúan las coordinaciones con las entidades involucradas.