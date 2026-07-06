INSÓLITA entrevista de Harry Kane: declaró AFÓNICO después del triunfo de Inglaterra sobre México y criticó el arbitraje

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Inglaterra tuvo que esforzarse más de lo esperado para poder vencer a México en un encuentro que terminó 2-3 en el mítico Estadio Azteca, con dos tantos de Jude Bellingham y agregó Harry Kane desde los doce pasos. Pero, la Tri también supo responder ante los goles británicos, descontando con un fortísimo disparo de Julián Quiñones y otro remate de la pena méxima de Raúl Jiménez, tras una falta muy cuestionada que cobró el árbitro Alireza Faghani, de nacionalidad iraní.

Intenso encuentro en el Azteca

Lo que parecía un encuentro que Inglaterra podía sacar adelante de manera tranquila por el nivel de sus jugadores, se vio truncado por un gran ímpetu y personalidad de la selección mexicana que supo atacar y generar ocasiones de peligro a la portería de Jordan Pickford. En el legendario recinto que fue testigo de grandes compromisos durante décadas por Copas del Mundo, los Tres Leones y los locales nos dieron un espectaculo vibrante para el recuerdo.

Declaraciones de Harry Kane post partido

El también atacante del Bayern Múnich, que agregó en la cuenta de los goles ingleses, se mostró emocionado después del compromiso: "¡No puedo ni hablar! pero lo intentaré He estado cantando y me quedé sin voz. Fue un juego muy loco y tuvimos que pelear", respondió a la prensa internacional. El momento al que Kane hace referencia es que al culminar cada partido y que su selección logre ganar en esta Copa del Mundo, en los parlantes del estadio se reproduce la canción "Wonderwall" de la banda británica Oasis, tema que cantan a viva voz con los fanáticos al borde de la tribuna.

Un arbitraje muy cuestionado

Cuando el encuentro iba 1-3 en el minuto 66, un balón en disputa en área inglesa que iba a ser despejado por Harry Kane, este impacta sin intención sobre el mexicano Brian Gutiérrez. Por lo que el árbitro Alireza Faghani recibe los reclamos por parte de los jugadores de México y un llamado del VAR sobre un posible penal. La autoridad para el desarrollo del juego, se acerca a la cabina y no duda en cobrar la pena máxima, que terminaría concretando Raúl Jiménez.

Kane se pronunció por la decisión tomada por el árbitro despues de revisar el VAR

Kane y su molestia sobre la falta

Después de la forma curiosa que logró dar sus primeras palabras, hizo mención a lo sucedido con el referee. "Llego al balón primero. Ha sido uno de esos días donde todas las decisiones del árbitro han sido contra nosotros", expresó el atacante inglés que posteriormente se dirigirió a camerinos.

El próximo reto de Inglaterra

Los dirigidos por Tomas Tuchel tendrá como rival en los Cuartos de Final a Noruega, que llega de eliminar por 2-1 a Brasil con doblete de Erling Haaland. Sigue EN VI VO todos los resultados y noticias del Mundial 2026 por Exitosa.