Roberto Burneo tras agravios de López Aliaga en su contra: "Son niveles que colindan con actos delincuenciales"

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

En declaraciones a Exitosa, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, rechazó los agravios lanzados por Rafael López Aliaga en su contra y contra otras autoridades del sistema electoral. El titular del JNE advirtió que este tipo de expresiones sobrepasan los límites del debate democrático y sostuvo que "son niveles que colindan con actos delincuenciales".

Presidente del JNE responde a Rafael López Aliaga

En los últimos años se ha cuestionado la legitimidad de la actuación de las autoridades electorales un claro ejemplo de ello es el caso del excandidato presidencial de Renovación Popular que ha llegado incluso hasta a agravios en contra del titular del organismo electorla.

"Es importante indicar y llamar a la responsabilidad de todas las organizacione políticas y de los líderes políticos. Sino yo considero que son líderes en el sentido de no respetar la máxima autoridad. Debemos respetar, en el Perú, no solamente al Jurado Nacional de Elecciones, sino a todos los jueces", manifestó.

En esa línea, resaltó que los magistrados "tienen una gran labor de tomar decisiones" y "dirimir, conforme el marco constitucional, las controversias". Agregó que "se deben respetar los resultados".

"Efectivamente, uno puede estar en contra, puede no estar a favor, pero no podemos llegar a esos niveles de agravio, que colindan con el acto delincuencial. Se debe resspetar a la autoridad y tampoco atacarlo, no pasaría en otra parte del ordenamiento del mundo y creo que si van a otras naciones probablemente estarían en otra situación legal", enfatizó.

Roberto Burneo expplica las acciones que realizó el JNE

Además, subrayó que desde la institución que preside han actuado con consecuencia, con objetividad y que han motivado todas sus decisiones y que estas han sido transparentadas.

"Nadie puede decir que hemos sacado algo sobre la manga ha habido situaciones que resolver muy importantes en estas Elecciones Generales aprendidas. Los responsables de estas situaciones tienen que investigarse y determinarse las responsabilidades, pero se debe respetar también a la máxima autoridad eelctoral, al juez electoral y a los magistrados", afirmó.

Una vez más, recalcó que no se puede avalar ni permitir y que incluso los hogares de las personas también sean blancos de estos ataques, calificó dicha situación como "inaceptable" en cualquier parte del mundo.

Como vemos, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, rechazó categóricamente aquellos agravios lanzados por Rafael López Aliaga en su contra y contra otras autoridades del sistema electoral.