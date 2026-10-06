Pedro Spadaro anuncia 'Plan Callao' para impulsar mejoras en infraestructura, seguridad y salud en el primer puerto

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el virtual gobernador regional del Callao, Pedro Spadaro, anunció la implementación del denominado "Plan Callao", una propuesta que busca impulsar mejoras en distintos sectores del primer puerto. Spadaro señaló que su gestión priorizará acciones en seguridad, infraestructura, salud y educación.

Plan Callao priorizará sectores estratégicos

Spadaro detalló que el denominado "Plan Callao" establecerá las principales líneas de acción de su futura gestión. Según explicó, la propuesta buscará articular el trabajo del Gobierno Regional con los municipios y el Ejecutivo para definir las inversiones y medidas necesarias en seguridad, salud, educación e infraestructura.

"Vamos a llevarle el 'Plan Callao' donde están los puntos clarísimos que vamos a plantear con el tema de seguridad, salud, educación e infraestrcutura. Tendremos que ponernos regionales con lo que vamos a hacer como gobierno regionales y muncipios, y qué es lo que va a invertir el Gobierno nacional...", afirmó.

Anuncia intervención en ríos del Callao

El virtual gobernador señaló que su gestión buscará anticiparse a posibles emergencias asociadas al fenómeno de El Niño. En ese sentido, mencionó la necesidad de ejecutar trabajos de prevención en los ríos Rímac y Chillón y cuestionó, según su apreciación, las acciones realizadas por la administración regional saliente.

"Ahora viene el fenómeno de El Niño, no tenemos que esperar a enero que suceda una desgracia. Tenemos dos ríos, Rímac y Chillón, que tenemos que atender. El gobernador saliente no está haciendo un buen trabajo de prevemción en esos ríos. Debemo sintervenir el primer día útil y recuperar el tiempo perdido", señaló.

Cuestiona burocracia estatal

Spadaro también se pronuncia acerca de las dificultades que, según indicó, existen para ejecutar proyectos debido a los procedimientos administrativos y a la demora en obtener autorizaciones.

"La enorme burocracia que existe en el Estado para que te puedan aprobar algo. Estuvimos cerca a las cinco avenidas que son cercanas al aeropuerto, las llegamos a hacer, me demoraron casi 2 años para el visto bueno, sin embargo, se hizo. Hay muchas cosas en el Perú que no salen, y porque hay decición política", agregó.

Spadaro plantea mejorar colegios

En materia educativa, adelantó que su gestión buscará atender progresivamente el mantenimiento de los colegios y mejorar sus condiciones de infraestructura mediante la participación de padres de familia y la adquisición de material mobiliario.

"El mantenimiento de los colegios, con los padres tendremos mano de obra durante las proximos 3 meses del próximo . Haremos las compras de carpetas y aulas para mejorar la nfraescturuta, debemos ir de menos a más, no vamos a intervenir todos. Existen recursos en el Callao que no se están usando...", indicó.

Propone sistema de telemedicina

Spadaro también adelantó medidas para el sector salud y sostuvo que su administración buscará incorporar herramientas tecnológicas para facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios médicos.

"En el caso de la salud, tenemos que crear un nuevo sistema, que permita tener la tecología de lado del trabajador. Vamos a crear el sistema más importante de telemedicina, vamnos a ayudar a las vecinas para que no hagan colas. Vamos a tener 13 centros de salud porque la atención es mala" , declaró.

Durante una entrevista con Exitosa, el gobernador regional electo del Callao, Pedro Spadaro, informó que pondrá en marcha el denominado "Plan Callao", iniciativa orientada a promover mejoras en diferentes áreas de la región. El próximo titular del Gobierno Regional del Callao indicó que su administración concentrará esfuerzos en seguridad, infraestructura, salud y educación.