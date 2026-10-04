Pedro Spadaro es el virtual gobernador regional del Callao con el 55.7%, según Datum

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El candidato de la organización política Renovación Popular, Pedro Spadaro, obtuvo el primer lugar en las elecciones para el Gobierno Regional del Callao. De acuerdo con los datos difundidos a boca de urna por la encuestadora Datum Internacional, el exburgomaestre alcanzó un holgado 55.7% de los votos emitidos en la jornada electoral de este domingo.

Con la información del flash electoral de Datum, esta cifra consolida una amplia ventaja sobre sus otros competidores políticos en los comicios regionales. El postulante de Somos Perú, Ismael Paredes, se ubicó en la segunda posición con un 15.3%, seguido por Miguel Cordano de Fuerza Popular con 11.4% y Elvira Madalengoitia de Avanza País con 6.8%.

Flash electoral de Datum pone a Spadaro primero

Virtual ganador envía mensaje a la presidenta Keiko Fujimori

El proceso electoral de este fin de semana ratificó el predominio de la agrupación política Renovación Popular en la Provincia Constitucional del Callao. El virtual triunfo de Pedro Spadaro estuvo acompañado por el favorable desempeño de su colega de partido, César Pérez, quien lideró las proyecciones previas para la alcaldía provincial chalaca.

"Y aquí quiero pedirle a la señora presidenta de la República Keiko Fujimori, muy respetuosamente, que pueda en la semana recibirnos como autoridades electas del Callao al gobernador y a todos los alcaldes, para plantear mesas de trabajo en torno a la agenda Callao, que le vamos a llevar para desarrollar en temas de seguridad, salud, educación y transporte, y por supuesto ponernos a recuperar el tiempo perdido y no esperar para asumir el mando el primero de enero", mencionó Spadaro.

El virtual ganador, Pedro Spadaro, se dirigió a la presidenta Keiko Fujimori con la finalidad de poder empezar a trabajar en los temas de seguridad, salud, entre otros temas, y no esperar hasta el próximo año cuando recién empezaría su gestión.

🔴🔵 #EligeBien2026 ✅ | En diálogo con Exitosa, Pedro Spadaro, candidato al Gobierno Regional del Callao, se pronunció tras los resultados preliminares que lo posicionan como virtual gobernador. Spadaro adelantó que buscará establecer un diálogo con Keiko Fujimori para coordinar acciones en beneficio del Callao. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3TG8j — Exitosa Noticias (@exitosape) October 5, 2026

El virtual triunfo de Pedro Spadaro estuvo acompañado por el favorable desempeño de su colega de partido, César Pérez, quien lideró las proyecciones previas para la alcaldía provincial chalaca.

"Creo que el mensaje más importante es decir que ahora el Callao tiene la opción, por primera vez, de poder trabajar unido el gobernador electo Pedro Espadaro con su alcalde provincial César Pérez, por un Callao que se renueve en las temas más importantes, que es la seguridad ciudadana y las obras para solucionar el tema de transporte y el tráfico del Callao", mencionó César Pérez para Exitosa

Perez también mencionó que no esperará hasta finalizar el año para empezar su gestión sino desde que se oficialice el cargo como alcalde. Clomo se sabe, la campaña de ambos políticcos estuieron enfocadas principalmente en dar respuesta a las demandas vecinales relacionadas con la infraestructura pública, el transporte y la lucha contra la delincuencia común.