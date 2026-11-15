¡No pudo con su genio! Jean Deza vio la roja ante Bella Esperanza y condena a su equipo en la Copa Perú

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La tensión y el drama volvieron a apoderarse de las instancias decisivas de la Copa Perú. En un disputado encuentro correspondiente a los octavos de final del campeonato, el conjunto de Domingo Dianderas afrontaba un reto crucial frente al Bella Esperanza, buscando remontar el marcador global para asegurar su boleto a la siguiente fase.

Sin embargo, el partido terminó marcado por una acción antideportiva protagonizada por uno de sus hombres más experimentados: Jean Deza.

Una presencia bloqueada y la frustración inicial

El popular 'Ratón' había recibido la confianza absoluta del comando técnico para arrancar como titular en el frente de ataque del cuadro chinchano. No obstante, su participación sobre el terreno de juego estuvo lejos de ser la esperada.

Bien controlado por la férrea zaga rival, el delantero encontró escasos espacios para desequilibrar y apenas pudo generar algo de peligro a través de jugadas de pelota parada.

La impotencia del atacante chalaco comenzó a reflejarse desde el cierre de la primera mitad. Tras el gol de Franklin Panduro que puso en ventaja a Bella Esperanza, Deza reclamó de manera airada y desmedida al equipo arbitral, retirándose rumbo a los vestuarios al término del entretiempo con un evidente fastidio.

🇵🇪😳🟥 JEAN DEZA y la EXPULSIÓN MÁS ABSURDA que podrás ver en el día. El jugador "estrella" de Domingo Dianderas dejó con 10 hombres a su equipo en la Copa Perú. pic.twitter.com/7l5eTdFM6D — Fanáticos del Fútbol - Perú (@fanaticospe) November 15, 2026

El pisotón fatal que sentenció las aspiraciones de su equipo

Con el complemento en marcha y la urgencia de encontrar el empate, sus compañeros buscaron constantemente a Deza como el faro ofensivo para inquietar el área contraria. Pero la situación dio un vuelco drástico sobre los 56 minutos de juego, en una jugada que terminó por derrumbar las ilusiones del conjunto de Chincha.

El extremo controlaba un balón cerca del área rival cuando Jack Safra se le adelantó con una fuerte intervención para arrebatárselo, quedando tendido sobre el césped. En una reacción totalmente innecesaria e imprudente, el 'Ratón' levantó la pierna y le propinó un evidente pisotón al defensor, sin percatarse de la cercanía del árbitro principal, Edwin Ordóñez.

¡SE ACABÓ EL SUEÑO! 😭



Domingo Dianderas cayó 2-0 ante Bella Esperanza en Cañete y quedó eliminado de la Copa Perú. El atacante Jean Deza se fue expulsado por agresión. El equipo de Jorge Luna no subirá este año.



¡El Segundo Equipo de Todos! 💪 pic.twitter.com/YLpgaaiuGJ — Italo Villafuerte (@italocvillafue2) November 15, 2026

La sanción fue inapelable y de inmediato: tarjeta roja directa para Jean Deza en medio de una gresca desatada entre futbolistas de ambos equipos.

Con esta expulsión, el delantero dejó a Domingo Dianderas en inferioridad numérica (con diez hombres) justo en el tramo más apremiante del cotejo, consumando una eliminación dolorosa y ratificando que las polémicas extrafutbolísticas y los chispazos de indisciplina continúan persiguiendo su carrera.

Su expulsión grafica cómo una jugada de desconcentración y falta de autocontrol puede echar por la borda el esfuerzo colectivo de toda una temporada, dejando a Domingo Dianderas fuera de la lucha en la Copa Perú y sumando un nuevo capítulo oscuro en la trayectoria del atacante.