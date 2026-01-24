Universitario: Franco Velazco, administrador de la 'U', confirmó que canal transmitirá sus encuentros en el 2026

24/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Un día antes de la esperada Noche Crema 2026, Universitario presentó en sociedad a los refuerzos extranjeros que llegaron para potenciar el plantel tricampeón. Tras ello, el administrador temporal del club, Franco Velazco, tomó la palabra y respondió sobre algunas interrogantes que se dieron en los últimos días.

Se confirmó el canal que transmitirá los partidos de Universitario

Una de las principales dudas que tenían los hinchas merengues respecto a la actual temporada era el canal donde se podrán ver sus partidos luego que el contrato con Gol Perú llegara a su fin. Respecto a ello, el mandamás de la institución de Ate dejó en claro que ya se llegó a un acuerdo por los derechos de televisación.

Franco Velazco indicó haber sostenido una grata conversación con Agustín Lozano, presidente de la FPF, para resolver las dudas que se tenían respecto al acuerdo que debían entablar con 1190 Sports. Una vez aclarada toda esta situación, el administrador reveló que los cotejos de Universitario se verán a través de la señal de L1 Max.

"Mantuve una reunión con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, motivada por la preocupación por los derechos de televisación. El encuentro resultó positivo, ya que nos explicó el estado actual del modelo en trámite y, según lo expuesto, el proceso avanza de manera favorable", indicó.

L1 Max transmitirá los partidos de Universitario en el 2026.

Seguidamente, Velazco Imparato precisó que Lozano ha dado su palabra para que las diferencias económicas que tenía esta empresa con el resto de clubes puedan ser subsanadas y así darle la tranquilidad necesaria para enfocarse únicamente en sus retos deportivos durante el presente año.

"Consideramos que la Federación ha gestionado correctamente este asunto, asegurando la estabilidad económica y financiera de los clubes. Esto brinda una importante tranquilidad al club. Los temas surgidos en las últimas semanas han quedado resueltos y Universitario de Deportes puede enfocarse plenamente en sus objetivos deportivos", agregó.

La Noche Crema irá por señal abierta

Respecto a la Noche Crema 2026 ante la Universidad de Chile, el partido será transmitido por TV abierta totalmente gratuita a través de la señal de TV Perú. El evento iniciará a las 6:00 p.m., mientras que el encuentro dará inicio a las 8:45 en el coloso de Ate.

En resumen, Franco Velazco, administrador de Universitario, dio a conocer que los partidos del club crema serán transmitidos a través de la señal de L1 Max tras llegar a un acuerdo con 1190 Sports.