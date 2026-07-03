Persecución en Surco: Delincuente robó dinero en efectivo a cambista, pero fue capturado en minutos

03/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El violento asalto contra una pareja de cambistas en el distrito de Surco terminó con la captura de uno de los presuntos delincuentes apenas minutos después del atraco. La intervención fue posible gracias a la acción coordinada entre agentes del Serenazgo y efectivos de la Policía Nacional, quienes iniciaron una intensa persecución tras recibir la alerta del robo ocurrido en la avenida Benavides.

Según las primeras investigaciones, seis sujetos movilizados en tres motocicletas interceptaron a las víctimas y les arrebataron un morral que contenía más de 23 mil soles distribuidos entre moneda nacional, dólares y euros. Luego del ataque, los delincuentes emprendieron la fuga por distintas vías con la intención de dificultar cualquier operativo de captura.

Cámaras fueron claves para ubicar a los sospechosos

Las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia municipal permitieron reconstruir los movimientos de los asaltantes antes y después del robo. De acuerdo con las autoridades, dos de las motocicletas ingresaron incluso en sentido contrario por la avenida Benavides, maniobra que aceleró la activación del operativo de búsqueda.

La persecución se prolongó por varias cuadras hasta llegar a las inmediaciones del puente Alipio Ponce, donde uno de los sospechosos fue finalmente reducido por los agentes. Durante la intervención se logró recuperar el dinero robado, además de otros objetos que estaban en poder del detenido.

"Cuestión de minutos, minutos nomás. Ha sido inmediatamente la captura. Se aplicó inmediatamente el plan cerco, lo cual no le ha permitido darse a la fuga", afirmó el general Jorge Castillo Vargas, jefe de la Región Policial Lima Centro.

Las autoridades informaron que el presunto implicado fue trasladado a la comisaría de Sagitario, donde permanece mientras se desarrollan las diligencias correspondientes para determinar su grado de participación en el asalto.

Capturan a integrante de banda que escapó

El detenido fue identificado como José Luis Flores Núñez, de 48 años, señalado por la Policía como uno de los seis participantes del asalto. Según las investigaciones preliminares, habría tenido la misión de transportar todo el dinero robado durante la fuga para ponerlo a salvo del resto de la organización.

Al momento de su captura, los agentes hallaron en su poder la mochila con el efectivo y los cheques sustraídos al cambista, evidencia que permitió recuperar la totalidad del botín.

Mientras las investigaciones avanzan, las autoridades mantienen el despliegue para capturar al resto de los involucrados y esclarecer por completo este nuevo caso de inseguridad ciudadana.