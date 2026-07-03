El 23 de julio será FERIADO nacional: ¿Cuál es el motivo detrás de este descanso?

03/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Llegó el mes de julio y con ello, muchos esperan Fiestas Patrias para descansar; sin embargo, pocos conocen que previo a esa fecha el 23 de julio será feriado nacional, beneficiando a miles de peruanos. Descubre cuál es el motivo detrás de esa medida.

¿Por qué el 23 de julio será feriado?

Julio es uno de los meses más esperados por los peruanos debido a los feriados que se registran en el calendario oficial. Y es que desde hace tres años exactamente, el Gobierno agregó una fecha festiva más: el 23 de julio, que este año recae en el día jueves.

Con ello, las personas a nivel nacional no solo podrán disfrutar de un breve descanso el 28 y 29 de julio por Fiestas Patrias, sino que con ese nuevo feriado podrán pasar un agradable momento en unión familiar o alistar sus maletas para viajar al interior del país.

Sin embargo, surge una interrogante ¿cuál es el motivo del día libre el 23 de julio? Pues bien, de acuerdo a la Ley N° 31822 publicada en el Diario Oficial El Peruano, la fecha se da en conmemoración al heroico sacrificio del Capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales. Ese día es reconocido como feriado nacional y sirve para rendir tributo a la labor de las Fuerzas Armadas.

Feriado el 23 de julio por 'Día de las Fuerzas Armadas'

A diferencia de un día no laborable, un feriado nacional implica la suspensión general de actividades y el derecho a descanso remunerado, sin necesidad de compensar horas. Por ello, recuerda que el descanso el 23 de julio por 'Día de las Fuerzas Armadas' aplica tanto para el sector público como privado.

El trabajador no tendrá la obligacion de prestar servicios dicho día, pero sí recibirá una remuneración ordinaria correspondiente a un día de trabajo.

El trabajador no tendrá la obligación de compensar las horas dejadas de laborar por dicho feriado.

Si el trabajador labora dicho día, deberá de tener un día de descanso sustitutorio o recibir un pago por la labor efectuada, con una sobretasa del 100%.

23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú en conmemoración de José Abelardo Quiñones.

Feriados que restan en el 2026

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias.

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Es así como, de acuerdo a la normativa vigente, el jueves 23 de julio será feriado nacional por 'Día de la Fuerza Aérea del Perú' en conmemoración del heroísmo de José Abelardo Quiñones, considerado un símbolo nacional por su sacrificio en defensa del país.