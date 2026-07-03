Keiko Fujimori y su primer anuncio como presidenta electa de la República del Perú: "Empieza una nueva etapa"

03/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras la culminación oficial del proceso electoral y la correspondiente proclamación de los resultados por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Keiko Fujimori emitió un pronunciamiento público para expresar su agradecimiento y marcar el inicio de las actividades de transferencia de mando.

A través de sus redes sociales, la lideresa política se dirigió al país en su condición de presidenta electa, manifestando recibir con profunda gratitud la confianza depositada por millones de ciudadanos peruanos en las urnas.

El mensaje emitido por Fujimori presenta la postura con la que su equipo técnico y político asumirá las semanas previas a la toma de posesión oficial. Según lo expresado en su comunicado, este nuevo periodo se afrontará bajo los principios de responsabilidad, humildad y un arraigado sentido del deber, orientando los esfuerzos inmediatos a consolidar una base gubernamental sólida.

Canales oficiales y comunicación con la ciudadanía

Como parte operativa de este primer anuncio, se presentó formalmente la estructura comunicacional de la "Oficina de la Presidenta Electa". Con el fin de mantener un flujo informativo transparente y directo respecto a los avances de la transición y las labores técnicas que se vienen ejecutando, se habilitaron cuentas oficiales en las principales plataformas virtuales.

El despliegue digital abarca canales específicos en redes como Facebook, Instagram, Twitter (X) y TikTok bajo denominaciones institucionales, complementándose con un correo electrónico formal para la atención de requerimientos informativos. A través de estos espacios informáticos, se invitó formalmente a la población a realizar un seguimiento cercano y transparente de cada una de las actividades del gobierno electo.

Concluido el proceso electoral y proclamados los resultados por el JNE, recibo con profundo agradecimiento la confianza que millones de peruanos han depositado en mí.



Empieza una nueva etapa. La asumimos con responsabilidad, humildad y un profundo sentido del deber. Cada día de... pic.twitter.com/b1mnqFyMdi — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) July 3, 2026

Presidente del JNE proclama a Keiko Fujimori como presidenta

Al promediar las 12:46 p.m. el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) inicio la sesión pública de proclamación de la plancha ganadora de estas Elecciones Presidenciales 2026. Primero se procedió a cantar el Himno Nacional del Perú.

Este acto protocolar duró aproximadamente una hora. Entre los presentes estuvieron el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, y el titular de la Defensoría del Pueblo, Josué Gutiérrez.

Durante la ceremonia, Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializó la proclamación de Keiko Fujimori y de su fórmula presidencial. "En nombre del Jurado Nacional de Elecciones, proclamo a la presidenta Kieko Fujimori y a su plancha presidencial elegidas por la voluntad soberana del pueblo", expresó.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, oficializó la proclamación de Keiko Fujimori y de su fórmula presidencial.



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De acuerdo a la página web del organismo electoral, Fujimori Higuchi obtuvo el 50.135% de las cifras, con un total de 9'223,396 votos. Mientras que su contendor Roberto Sánchez registró el 49.865%, lo que representa un total de 9'173,755 sufragios a su favor.