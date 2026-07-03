"Keiko tendrá un gobierno dialogante, asegura Ventura: "Vamos a construir el país en base al orden

03/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el senador de Fuerza Popular, Héctor Ventura, aseguró que el gobierno de Keiko Fujimori priorizará el diálogo y la búsqueda de consensos. "Vamos a construir el país en base al orden", afirmó.

¿Cómo será el gobierno de Keiko Fujimori?

Este viernes, 3 de julio, Keiko Fujimori fue proclamada como presidenta electa del Perú para el periodo 2026-2031 en medio de una ceremonia desarrollada en la sede principal del organismo localizada en el distrito de Jesús María. Cabe señalar que la lidereza de Fuerza Popular no asistió a este acto protocolar.

Sin embargo, esta proclamación generó diversas reacciones sobre todo en el entorno del fujimorismo. Uno de los que se manifestó fue el senador Héctor Ventura quien compartió su visión del próximo gobierno de Fujimori Higuchi.

Al ser consultado sobre cuál será el primer gesto de unidad que mostrará el partido político sostuvo que se evidencia en que han estado recibiendo a todo los líderes políticos "inclusive a líderes de izquierda".

"Hoy, Keiko Fujimori presidenta de la república ha mencionado que este trabajo que se va a realizar será en consenso, dialogante, resolviendo los conflictos sociales y sobre todo las amenazas principales como lo son la lucha contra la inseguridad, el trabajo que se debe realizar a cómo se debe trabajar respecto al fenómeno El Niño que va a causar grandes desafíos", sostuvo.

Como vemos, Héctor Ventura, senador de Fuerza Popular, compartió que el próximo gobierno de la presidenta electa de la república, Keiko Fujimori, se caracterizará por ser dialogante y que busque los consensos enfatizando que construirán el país en base al orden.

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