Premier de Keiko debería tener un perfil concertador, según especialista: "Que sepa escuchar, pero que tenga firmeza"

03/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, Carlos Fernández, profesor del doctorado de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM, se refirió al perfil que debería tener el próximo presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Keiko Fujimori. El especialista sostuvo que el jefe del gabinete debería ser una figura con capacidad para concertar y liderar.

El perfil del premier de Keiko, según especialista

En primer lugar, sostuvo que el perfil de quienes integren el Gabinete Ministerial "tienen que ser fundamentalmente políticos", aunque indicó que en el cargo de viceministror sí dberían estar personas que son profesionales técnicos.

"Los ministros van a tener que afrontar problemas políticos y sociales. Para eso se necesita experiencia, no tienen que ser viejas caras pueden ser nuevas. Personas independientes que provienen de los gremios, que hayan tenido cargos dirigenciales, que están más o menos fogeados. Por lo menos que tengan cierta experiencia", indicó.

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