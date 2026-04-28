Puno: Brigadas de salud intensifican vacunación contra el sarampión en colegios de Juliaca y San Miguel

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

De acuerdo a la Dirección Regional de Salud (Diresa) Puno informó que, hasta las 9 a.m. del 27 de abril de 2026, se han confirmado más de 80 casos de sarampión en la región, según el reporte oficial emitido por la Dirección de Epidemiología. En medio de dicho panorama las brigadas de salud han intensificado la vacunaciómn contra la enfermedad en colegios de Juliaca y San Miguel.

Vacunación en instituciones educativas de Juliaca y San Miguel

Como parte de las acciones preventivas contra la sarampión y en el marco de la Semana de Vacunación en las Américas, brigadas de salud de han intensificado la vacunación contra la mencionada enfermedad en diversas escuelas de los niveles inicial, primaria y secundaria, localizados en Juliaca y San Miguel.

Cabe señalar que, si bien esta iniciativa tiene como objetivo principal inocular a la población estudiantil, los ciudadanos de hasta 59 años también vienen recibiendo la vacuna. Todo ello, en respuesta a la alerta epidemiológica de sarampión que, según Diresa Puno se han detectado 82 casos en esta parte del territorio nacional.

Recordemos que esta afección es sumamente contagiosa y puede desencadenar complicaciones graves sobre todo en menores de edad, por tal motivo la vacunación se perfila como la medida más eficaz para combatirla.

En tal sentido, con el objetivo de cerrar brechas de inmunización y salvaguardar la salud de los estudiantes frente a esta afección, por ello es que equipos de salud se han desplegado en diversos colegios del territorio puneño.

Exhortan a padres de estudiantes a vacunarlos

Además, se ha exhortado a los padres de familia a autorizar la vacunación de sus hijos a través de la firma de consentimiento a fin de contribuir en la salud de los menores de edad y de toda la población.

Ha trascendido que estas brigadas continuarán haciendo frente al sarampión que de acuerdo a información vertida por la Dirección Regional de Salud de Puno hay 82 casos confirmados de las últimas horas, a nivel de distritos.

Diresa Puno confirma 82 casos de sarampión

Uno en Macusani, 20 en San Pedro de Putina Punco, 2 en San Juan del Oro, 1 en Cabanilla, 44 en Juliaca. 7 en San Miguel, 2 en Caracoto, 3 en Puno, 1 en Huata y 1 en Juli.

Con el fin de prevenir la sarampión que viene afectando a la región Puno, con más de 80 casos detectados, se ha desplegado brigadas de salud han intensificado la vacunación contra esta enfermedad en instituciones educativas de los niveles inicial, primaria y secundaria, localizados en Juliaca y San Miguel.