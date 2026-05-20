EsSalud ALERTA aumento de enfermedad digestiva en jóvenes de 20 a 40 años

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Salud

El Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud) anunció el incremento progresivo de enfermedades digestivas en el país, especialmente entre adultos jóvenes. La entidad llamó a la población a no minimizar síntomas digestivos persistentes y buscar atención médica oportuna para evitar complicaciones graves.

Enfermedad digestiva está presentándose en jóvenes

En el marco del Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, que se conmemora cada 19 de mayo, especialistas alertaron que este grupo de enfermedades crónicas viene creciendo en Perú, principalmente en pacientes diagnosticados con colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn.

⚠️ EsSalud alerta sobre incremento de enfermedad inflamatoria intestinal en jóvenes de 20 a 40 años.



La enfermedad inflamatoria intestinal (EII) es una afección crónica que produce inflamación en el aparato digestivo 🩺 y, aunque históricamente ha sido considerada poco frecuente... pic.twitter.com/tJ8fCao0Yh — EsSalud Perú (@EsSaludPeru) May 20, 2026

El doctor Guillermo Otoya Moreno, jefe del Servicio de Gastroenterología del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, explicó que la colitis ulcerativa afecta directamente el colon, mientras que la enfermedad de Crohn puede comprometer cualquier parte del aparato digestivo.

¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad inflamatoria intestinal?

Entre las principales señales de alerta destacan el dolor abdominal, la diarrea crónica y la presencia de sangre en las deposiciones. Sin embargo, el especialista indicó que muchas veces estos síntomas suelen confundirse con gastritis, colon irritable u otros trastornos digestivos comunes.

"El dolor abdominal, la diarrea crónica y la presencia de sangre en las deposiciones son síntomas característicos. Muchas veces se confunden con gastritis, colon irritable o problemas digestivos comunes, pero el sangrado nunca debe considerarse normal", advirtió el especialista.

Además, existen otros síntomas menos visibles que pueden indicar la presencia de esta enfermedad, como pérdida de peso sin causa aparente, diarreas nocturnas, cansancio constante, anemia y urgencia frecuente para evacuar.

La enfermedad inflamatoria intestinal también puede afectar otras partes del cuerpo, provocando inflamación en articulaciones, lesiones en la piel, molestias oculares y problemas hepáticos.

Adultos jóvenes son los más afectados

Según EsSalud, los casos suelen presentarse con mayor frecuencia entre los 20 y 40 años, aunque también existe un segundo grupo afectado entre los 50 y 65 años.

El especialista advirtió que una inflamación intestinal prolongada y sin tratamiento puede aumentar el riesgo de cáncer colorrectal y generar complicaciones severas como perforaciones, abscesos, obstrucciones intestinales, fístulas y sangrado intenso.

Por ello, recomendó realizar controles médicos y colonoscopías periódicas para detectar alteraciones tempranas. El gastroenterólogo señaló que el aumento de casos podría estar relacionado con malos hábitos alimenticios y el consumo frecuente de productos ultraprocesados.

Aunque la enfermedad inflamatoria intestinal no tiene cura definitiva, EsSalud recordó que actualmente existen tratamientos eficaces para controlar la inflamación y mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes si reciben diagnóstico y seguimiento oportuno.