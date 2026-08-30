Actor Pietro Sibille revela cómo tocó fondo por el alcohol: "Me iba a morir si seguía así"

30/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pietro Sibille volvió a hablar sobre el difícil periodo que atravesó durante años debido a su adicción al alcohol. El actor recordó que pasó por momentos extremos, perdió trabajos, relaciones y la confianza de personas cercanas, hasta comprender que necesitaba dejar definitivamente el consumo para continuar con su vida.

Pietro Sibille recuerda el momento más difícil

Sibille contó en una entrevista para el canal de YouTube Lexismanía que durante aproximadamente 30 años enfrentó problemas relacionados con el alcohol y otras drogas. El actor explicó que ingresó tres veces a un centro de rehabilitación, hasta que el tercer proceso marcó su recuperación.

"Fue bastante duro. Ha sido una lucha muy agotadora y muy dolorosa durante 30 años, pero nunca con la verdadera intención consciente de querer dejarlo, sino recién a partir de mi primer internamiento", reveló.

El actor también relató que su consumo tuvo consecuencias en distintos ámbitos de su vida. Perdió varias relaciones, trabajos, dinero y la confianza de directores, compañeros y amigos, además de permanecer alejado de la actuación durante casi tres años.

"Llegué a perder todo por mi adicción. He perdido a varias novias, he perdido varios trabajos, he perdido sobre todo la confianza de los directores, de la gente que trabaja en lo nuestro, pero sobre todo de mis amigos", indicó.

Sibille explicó que llegó a encontrarse completamente intoxicado y sin deseos de continuar viviendo. En ese momento se preguntó qué quería hacer con su vida y tomó la decisión de buscar una salida. A partir de entonces, entendió que debía abandonar el consumo de alcohol.

"¿Morirme así? Porque me iba a morir si seguía así o quiero vivir. Dije: 'Quiero vivir'", explicó.

Una recuperación que mantiene desde 2024

El actor señaló que su proceso incluyó tres internamientos y que el tercero fue el definitivo. Desde entonces, afirmó que permanece sobrio y sin consumir alcohol ni otras drogas, mientras continúa con el proceso que inició para recuperar su vida personal y profesional.

"Es una enfermedad ingobernable, de hecho incurable. No se cura, se controla", detalló.

El actor contó su condición

La recuperación también coincidió con su regreso progresivo a la actuación. En marzo del 2026, había señalado que cumplía dos años de recuperación y que se encontraba mejor en los aspectos físico y mental. Su proceso fue descrito entonces como una etapa dura, extensa y de mucho trabajo.

Ahora, Sibille indicó que en febrero del 2027 cumplirá tres años de sobriedad. El actor sostuvo que la tercera experiencia en rehabilitación fue la que finalmente le permitió mantenerse alejado del alcohol y de otras drogas desde entonces.