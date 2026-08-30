Óscar Arriola: presentan proyecto para remover a comandante general de la PNP por "falta de idoneidad"

30/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

La bancada de Juntos por el Perú, a través de la congresista Catherin Palomino, presentó un proyecto de ley que busca modificar el artículo 8 del Decreto Legislativo 1267, con el fin de habilitar a la presidenta Keiko Fujimori a cesar anticipadamente al comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, cuyo mandato está blindado hasta septiembre de 2027.

Buscan retirar a Arriola del mando de la PNP

La iniciativa surge en medio de cuestionamientos por el aumento de homicidios y la percepción de falta de eficacia en la conducción policial. El documento precisa que el período de dos años para el cargo se mantiene, pero introduce una nueva causal de conclusión anticipada: la "pérdida sobreviniente de idoneidad". Esta figura se aplicaría en cuatro supuestos:

Grave afectación de la eficacia operativa o conducción estratégica de la PNP.

operativa o conducción estratégica de la PNP. Incumplimiento grave y reiterado de políticas y planes nacionales de seguridad ciudadana.

y reiterado de políticas y planes nacionales de seguridad ciudadana. Negligencia grave que afecte sustancialmente la seguridad ciudadana, el orden interno o la capacidad operativa.

que afecte sustancialmente la seguridad ciudadana, el orden interno o la capacidad operativa. Actos u omisiones que dañen la institucionalidad, disciplina, integridad o legitimidad de la PNP.

La propuesta establece que el motivo del cese debe ser comunicado personalmente y sustentado por escrito por la presidenta, garantizando transparencia y evitando arbitrariedad.

En la exposición de motivos, Palomino argumenta que la actual regulación otorga estabilidad al cargo, pero puede convertirse en una "inamovilidad absoluta" incluso si sobrevienen circunstancias graves. Señala que la crisis de inseguridad exige mecanismos objetivos para remover al comandante general cuando se pierda idoneidad.

Pérdida de confianza ante ola de homicidios

El documento cita cifras oficiales: 2.218 homicidios en 2025, frente a 2.083 en 2024 y 1.511 en 2023. Además, en los primeros 26 días del gobierno de Fujimori se registraron 134 homicidios, lo que refuerza la urgencia de contar con herramientas legales para exigir responsabilidad al máximo cargo policial.

El propio ministro del Interior, César Astudillo, durante la presentación de la Política de Gobierno el pasado 25 de agosto, reconoció que el Ejecutivo carece de margen legal para relevar a Arriola antes de tiempo, dado que su mandato fue fijado bajo una norma del gobierno de Pedro Castillo.

La iniciativa de Juntos por el Perú abre un debate sobre el equilibrio entre estabilidad institucional y capacidad de respuesta frente a la inseguridad. De aprobarse en ambas cámaras, la presidenta Fujimori tendría una vía legal para cesar a Óscar Arriola antes de 2027, bajo causales objetivas y verificables.

El proyecto refleja la presión política por resultados inmediatos en seguridad ciudadana y la necesidad de mecanismos que permitan exigir responsabilidad a la conducción policial.