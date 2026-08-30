Renovación Popular exige renuncia de Óscar Arriola tras secuestro en Trujillo y "falta de resultados"

30/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

La bancada de Renovación Popular emitió este domingo un comunicado oficial en el que condena el ataque armado ocurrido en Trujillo, donde cuatro personas fueron asesinadas y un empresario minero secuestrado.

En el documento, los legisladores expresan su solidaridad con las familias de las víctimas y con la ciudadanía afectada por la violencia, pero también responsabilizan directamente al comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, exigiendo su renuncia inmediata.

Piden su renuncia

El pronunciamiento sostiene que la falta de resultados en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado evidencia un vacío de liderazgo en la conducción policial. Para Renovación Popular, la permanencia de Arriola en el cargo es insostenible frente a la magnitud de los hechos ocurridos en La Libertad.

"Ante el desborde de la delincuencia y la falta de resultados en seguridad, exigimos la renuncia del comandante general de la PNP, Óscar Arriola", señala el comunicado.

La bancada subraya que la ciudadanía vive bajo una sensación de desprotección y que la violencia organizada ha alcanzado niveles alarmantes, lo que obliga a respuestas inmediatas del Ejecutivo y cambios en la conducción policial.

Otra bancada busca destitución mediante proyecto

El pedido de Renovación Popular se suma al debate abierto por el proyecto de ley presentado por Juntos por el Perú, que busca habilitar a la presidenta Keiko Fujimori a cesar anticipadamente al comandante general bajo la causal de "pérdida sobreviniente de idoneidad".

Ambos planteamientos coinciden en cuestionar la continuidad de Arriola en el cargo, aunque difieren en el mecanismo: mientras el proyecto apunta a una reforma legal, la bancada exige una renuncia inmediata, lo que refleja cómo la crisis de seguridad ha colocado a la conducción de la PNP en el centro de la agenda política, con distintas fuerzas parlamentarias presionando por cambios.

Relación con el ataque en Trujillo

El secuestro del empresario Jenss Marty Lara Tantaquilla y el asesinato de cuatro acompañantes en pleno centro de Trujillo han intensificado las críticas a la PNP. Para Renovación Popular, el episodio refleja la incapacidad de la institución de garantizar seguridad ciudadana y la urgencia de medidas más drásticas desde el Ejecutivo.

La violencia registrada en La Libertad se suma a cifras nacionales que muestran un incremento sostenido de homicidios en los últimos años, lo que refuerza la percepción de que la actual conducción policial no ha logrado contener el avance del crimen organizado.

El pronunciamiento de Renovación Popular coloca mayor presión sobre el Gobierno y sobre el Congreso. La exigencia de que Arriola dé un paso al costado y el proyecto de ley para habilitar una eventual destitución muestran que la conducción policía se encuentra, más que nunca, bajo la lupa y expectativas de respuestas inmediatas frente al crimen organizado.