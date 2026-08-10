Luis Galarreta sobre Betssy Chávez: "Más allá de la persona, lo que vale es recuperar las relaciones con México"

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 10/08/2026
Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros, después de recuperar las relaciones diplomáticas con México, en una entrevista para Cuarto Poder, se pronunció acerca del reciente salvoconducto a Betssy Chávez hacia México, el 7 de agosto.
Criterios políticos sobre necesidades ciudadanas
Galarreta dejó en claro que la acción adoptada respecto a Betssy Chávez, respondía a los artículos V y XII de la Convención de Caracas y a prioridades de carácter político, por encima de cualquier consideración personal sobre Chávez.
"Lo concreto es que es una decisión política respaldada por todo el gabinete. Y creo que, con las disculpas del caso, más allá de la persona, lo que vale es recuperar las relaciones con México...", afirmó.
Prioridad a los conveniencias nacionales
Del mismo modo, añadió que se han considerado los intereses favorables para el país, como la integración regional, y la comodidad de la ciudadanía.
"Porque tenemos razones comerciales, diplomáticas y personales, hablo de los compatriotas de cada país que van y vienen. Nuestro Gobierno ha tomado una decisión política de alto nivel pensando en las relaciones y los beneficios para el país, como por ejemplo, la Alianza del Pacífico", sostuvo.
Gobierno otorga salvoconducto a Bettsy Chávez
Después de refugiarse en la residencia de la Embajada de México en Lima el pasado 2 de noviembre de 2025, la mañana de este viernes 7 de agosto, la Cancillería peruana informó que la gestión de la presidenta Keiko Fujimori decidió conceder el salvoconducto a Betssy Chávez.
Cabe señalar que, esta decisión se oficializó tan solo poco después de que Perú y México restablecieran sus relaciones diplomáticas.
A través de un comunicado la cartera de Relaciones Exteriores explicó la razón de esta determinación a favor de la exintegrante del Congreso.
El premier Luis Galarreta detalló los criterios que sustentaron la decisión del Gobierno de otorgar garantías y el salvoconducto a Betssy Chávez. La medida permitió su salida del país con destino a México.