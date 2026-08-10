Luis Galarreta sobre Betssy Chávez: "Más allá de la persona, lo que vale es recuperar las relaciones con México"

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros, después de recuperar las relaciones diplomáticas con México, en una entrevista para Cuarto Poder, se pronunció acerca del reciente salvoconducto a Betssy Chávez hacia México, el 7 de agosto.

Criterios políticos sobre necesidades ciudadanas

Galarreta dejó en claro que la acción adoptada respecto a Betssy Chávez, respondía a los artículos V y XII de la Convención de Caracas y a prioridades de carácter político, por encima de cualquier consideración personal sobre Chávez.

"Lo concreto es que es una decisión política respaldada por todo el gabinete. Y creo que, con las disculpas del caso, más allá de la persona, lo que vale es recuperar las relaciones con México...", afirmó.

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Premier Luis Galarreta sobre salvoconducto a Betssy Chávez: "Es una decisión política respaldada por todo el Gabinete. Más allá de la persona, lo que vale es recuperar las relaciones con México. El caso del señor Pedro Castillo no está en la agenda, no lo... pic.twitter.com/UEpYIPEj5m — Cuarto Poder (@Cuarto_Poder) August 10, 2026

Prioridad a los conveniencias nacionales

Del mismo modo, añadió que se han considerado los intereses favorables para el país, como la integración regional, y la comodidad de la ciudadanía.

"Porque tenemos razones comerciales, diplomáticas y personales, hablo de los compatriotas de cada país que van y vienen. Nuestro Gobierno ha tomado una decisión política de alto nivel pensando en las relaciones y los beneficios para el país, como por ejemplo, la Alianza del Pacífico", sostuvo.

Gobierno otorga salvoconducto a Bettsy Chávez

Después de refugiarse en la residencia de la Embajada de México en Lima el pasado 2 de noviembre de 2025, la mañana de este viernes 7 de agosto, la Cancillería peruana informó que la gestión de la presidenta Keiko Fujimori decidió conceder el salvoconducto a Betssy Chávez.

Cabe señalar que, esta decisión se oficializó tan solo poco después de que Perú y México restablecieran sus relaciones diplomáticas.

A través de un comunicado la cartera de Relaciones Exteriores explicó la razón de esta determinación a favor de la exintegrante del Congreso.

Documento en el que se otorga el salvoconducto a Betssy Chávez

El premier Luis Galarreta detalló los criterios que sustentaron la decisión del Gobierno de otorgar garantías y el salvoconducto a Betssy Chávez. La medida permitió su salida del país con destino a México.